Xbox Game Pass per PC, il prezzo dell'abbonamento sta per raddoppiare

La versione PC di Xbox Game Pass sarà disponibile al pubblico dalla prossima settimana, il che vuol dire che l’offerta lancio è terminata e i prossimi abbonamenti verranno venduti a prezzo pieno.

Come saprete, Xbox Game Pass è stato reso disponibile agli utenti che giocano da PC ad un prezzo iniziale di 4,99€ al mese grazie a un’offerta a tempo limitato che si è conclusa insieme alla fase beta. L’abbonamento verrà esteso al pubblico e sarà accessibile dal 17 settembre a un prezzo di 9,99€.

We're retiring the introductory price on the 17th, but if you're already a member, you'll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more detailsSeptember 9, 2020