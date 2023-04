Windows 11, nuovo aggiornamento: ancora pubblicità nel menu Start

(Immagine:: diy13 via Shutterstock)

L'ultimo aggiornamento di Windows 11 (KB5025239) è stato rilasciato e sta arrivando su tutti i PC, che vi piaccia o no.

Si tratta di un aggiornamento importante e obbligatorio, per cui è possibile installarlo manualmente aprendo Windows Update e scaricandolo da lì, oppure scaricarlo direttamente dal sito web di Microsoft (Si apre in una nuova scheda).

Se non lo installate manualmente, Windows 11 lo scaricherà e lo installerà automaticamente, per garantire che il vostro PC possa beneficiare delle ultime correzioni di bug e funzioni.

(Image credit: Microsoft)

Tuttavia, mentre molte delle nuove funzioni incluse in questo aggiornamento sono utili, c'è un'aggiunta che si sta rivelando molto controversa. Se volete sapere cosa Microsoft sta aggiungendo al vostro PC con l'aggiornamento KB5025239 di Windows 11, continuate a leggere per scoprire le tre migliori nuove funzioni e una non proprio piacevole.

Le tre migliori funzioni in Windows 11 KB5025239

Complessivamente, Windows 11 KB5025239 introduce 25 modifiche e correzioni, alcune delle quali sono di minore entità. Tuttavia, queste sono le tre novità più apprezzate:

1. Taskbar migliorata

(Image credit: Microsoft)

Windows 11 KB5025239 apporta alcune sottili modifiche alla barra delle applicazioni che contribuiscono a migliorarne l'aspetto generale. Il cambiamento più importante è che quando si imposta Windows 11 in modalità scura in Impostazioni > Personalizzazione > Colori e le app in modalità chiara, la casella di ricerca apparirà più chiara, rendendola più facile da vedere e da usare.

Alcuni utenti avranno anche un nuovo pulsante che consente di aprire la nuova modalità di chat Bing AI supportata da ChatGPT direttamente dalla casella di ricerca nella barra delle applicazioni. Purtroppo (ma non è una sorpresa), la chat di Bing si apre in Microsoft Edge, indipendentemente dal browser web impostato come predefinito.

2. Accessibilità

(Image credit: Sofia Wyciślik-Wilson)

Microsoft ha fatto un lavoro ammirevole quando si tratta di aggiungere funzioni di accessibilità ai suoi prodotti, sia software che hardware, e sebbene Windows 11 KB5025239 non ne introduca di nuove, ne corregge e migliora diverse esistenti.

Un'importante correzione risolve un bug frustrante che causava il blocco di PowerPoint, il software di presentazione di Microsoft, quando si utilizzavano gli strumenti di accessibilità. L'aggiornamento consente inoltre a Microsoft Narrator, uno strumento di sintesi vocale, di leggere gli elenchi a discesa in Microsoft Excel.

3. Windows LAPS

L'aggiunta di Windows LAPS (Si apre in una nuova scheda) (Local Administrator Password Solution) è una funzione un po' di nicchia, ma in realtà è molto richiesta dagli amministratori di sistema dei reparti IT.

Consente agli amministratori di gestire le password degli account locali sui dispositivi Windows e di eseguirne il backup nel cloud. Consente inoltre la crittografia delle password e la rotazione automatica delle stesse per una maggiore sicurezza, ed è ora integrato in modo nativo in Windows 11, rendendo molto più semplice la configurazione e l'utilizzo.

Se non siete interessati a Windows LAPS, questo potrebbe non sembrare un grosso problema, ma per coloro che lo usano è un fantastico aggiornamento che è già stato accolto con grande favore.

E poi arriva la pubblicità...

La pubblicità nel menu Start. Sì, come abbiamo riferito qualche settimana fa, Microsoft sta ignorando le polemiche e sta continuando ad aggiungere pubblicità al menu Start di Windows 11.

Nel registro delle modifiche di Windows 11 KB5025239, Microsoft afferma di aver aggiunto "notifiche per gli account Microsoft nel menu Start". Individuate originariamente in una prima build, queste notifiche sono essenzialmente pubblicità per i servizi Microsoft. Ad esempio, viene visualizzata una notifica che ricorda di eseguire il backup dei file e facendo clic sul pulsante si accede al servizio di backup cloud One Drive di Microsoft.

La buona notizia è che questa funzione potrebbe non essere ancora disponibile, poiché Microsoft l'ha distribuita solo a un pubblico "fortunato", anche se minaccia di diffonderla ulteriormente nei prossimi mesi. Ottimo.

Microsoft ha inoltre dichiarato che sta raccogliendo feedback su questa funzione e che sta provando alcuni approcci visivi diversi, quindi speriamo che tenga conto dei commenti degli utenti.