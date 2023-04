Windows 11 potrebbe ottenere una funzione che macOS ha da sempre

Windows 11 potrebbe presto consentire agli utenti di forzare l'uscita dalle applicazioni bloccate direttamente dalla barra delle applicazioni. Finalmente!, è proprio il caso di dire.

Se utilizzate regolarmente un computer portatile o desktop Windows, probabilmente conoscete già il fastidio di dover forzare l'uscita di un'app che ha smesso di funzionare. Sì perché, a differenza di macOS, Windows non permette di chiudere un'app bloccata direttamente dalla barra delle applicazioni. Bisogna aprire Gestione Attività e perdere del tempo con un passaggio tedioso e frustrante.

Secondo Tom’s Hardware (Si apre in una nuova scheda) però le cose potrebbero cambiare. Sembra infatti che Microsoft stia lavorando all'aggiunta di un'opzione "Termina attività" nel menu che compare quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un'applicazione nella barra delle applicazioni.

Nella build 23430 di Windows 11 Insid,er, è possibile attivare la novità andando in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Per gli sviluppatori. Ma per il momento tutto funziona ancora abbastanza male, e va bene giusto per i curiosi che vogliono fare una prova.

Tuttavia, questa scoperta indica che Microsoft potrebbe rendere l'opzione di chiusura forzata facilmente accessibile a tutti gli utenti, e credo che sarà un aggiornamento gradito.

L'uscita forzata da un'applicazione su Windows è una rottura

Attualmente, per terminare un programma bloccato su Windows (che non può essere chiuso toccando il pulsante X, facendo clic sull'opzione "Chiudi finestra" o premendo Alt + F4) è necessario aprire Task Manager o il Prompt dei comandi di Windows e chiudere l'applicazione incriminata da lì. Oppure, cosa ancora più fastidiosa, si deve fare CTRL-ALT-CANC e chiudere l'intero sistema.

Si tratta quindi di un processo non proprio semplice e molti utenti non esperti di Windows finiscono spesso per dover cercare su Google "come chiudere forzatamente un'applicazione in Windows".

Da parte di Microsoft, questa seccatura ha un suo perché: l'interruzione forzata di un'applicazione potrebbe portare al danneggiamento dei file, o persino rendere il sistema instabile. Ma resta una gran seccatura.

La cosa è più evidente per chi usa o ha usato un Mac, visto che macOS ha l'opzione "Force Quit" da sempre. Non è una cosa che si usa spesso, ma averla a disposizione è geniale - anche perché le app ogni tanto si bloccano, c'è poco da fare.

Ora, la domanda è: quando esattamente Microsoft introdurrà questa funzione? Speriamo presto, perché tutti ne abbiamo bisogno da anni.