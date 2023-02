Ecco come si usa il nuovo Bing alimentato da ChatGPT

Guida veloce

Andate su Bing.com

Fate clic sull'opzione "Chat"

Se non avete ancora accesso al nuovo Bing, dovrete prima iscrivervi alla lista d'attesa.

Utilizzando l'app Bing e rendendo Bing il motore di ricerca predefinito del PC otterrete l'accesso al nuovo Bing più rapidamente (secondo Microsoft).

Microsoft sta facendo di tutto per rendere Bing interessante dopo anni di relativo anonimato con la recente implementazione di un nuovo potente strumento AI basato su ChatGPT. Ma la domanda principale è: come si usa?

L'integrazione ChatGPT di Bing è destinata a migliorare notevolmente i risultati delle ricerche: invece di fornire semplicemente un lungo elenco di link a pagine web che potrebbero aiutarvi, Bing è in grado di produrre risposte più approfondite alle vostre domande e di avviare una chat per eventuali approfondimenti.

Al momento l'accesso potrebbe essere limitato agli utenti Microsoft ma abbiamo ricevuto diverse testimonianze da utenti non registrati che sono riusciti a provare la funzione chat di Bing.

Di seguito vi spighiamo come verificare se è siete già in grado di utilizzare la nuova funzione di Bing e, in caso contrario, come iscrivervi alla lista d'attesa.

Come utilizzare la nuova chat AI di Bing

Accedete al vostro browser internet preferito e andate su bing.com .

. Una volta arrivati alla homepage di Bing, fate clic su Chat. Si trova nella parte superiore della pagina, appena a sinistra, accanto a una serie di opzioni di ricerca tra cui Immagini, Video e Shopping.

(Image credit: Future)

Una volta ottenuto l'accesso al nuovo Bing, si può chiedere aiuto alla sua intelligenza artificiale per svolgere varie attività. Se non siete ancora abilitati al servizio, comparirà una finestra che dice: "La modalità chat è disponibile solo se avete accesso al nuovo Bing". Per ottenere l'accesso è necessario premere il pulsante "Unisciti alla lista d'attesa" o "Per saperne di più" se si desidera approfondire il servizio prima di iscriversi.

Se non siete ancora abilitati al servizio, comparirà una finestra che dice: "La modalità chat è disponibile solo se avete accesso al nuovo Bing". Per ottenere l'accesso è necessario premere il pulsante "Unisciti alla lista d'attesa" o "Per saperne di più" se si desidera approfondire il servizio prima di iscriversi. Quando fate clic per iscrivervi alla lista d'attesa, dovrete accedere al vostro account Microsoft (o creare un account se non ne avete uno). Una volta fatto potrete registrarvi. Ora dovete solo aspettare che Microsoft vi dia l'accesso.

(o creare un account se non ne avete uno). Una volta fatto potrete registrarvi. Ora dovete solo aspettare che Microsoft vi dia l'accesso. Potete anche scaricare l'applicazione Bing per smartphone e impostare Bing come motore di ricerca predefinito del PC. se si vuole "andare avanti nella fila", anche se nessuno dei due sembra garantire l'accesso immediato.

Qualche considerazione

Come detto in precedenza, il vantaggio principale del chatbot è che, invece di fornire semplicemente un elenco di link a siti web, è in grado di presentare le informazioni in modo più digeribile e, chattando con Bing, permette di affinare i risultati per ottenere esattamente ciò di cui si ha bisogno.

(Image credit: Future)

Come si vede in uno degli esempi forniti da Microsoft, utilizzando la chat è possibile chiedere a Bing di creare un menu per sei persone con esigenze dietetiche specifiche. In risposta, Bing può delineare alcune ricette di antipasti, primi e secondi piatti che corrispondono alle specifiche indicate dall'utente.

Così facendo si possono ottenere i link per le ricette o, in caso si abbia in mente qualche variazione, affinare le opzioni; se si desidera, ad esempio, utilizzare un ingrediente specifico per il piatto principale o si vuole che il dessert sia facile e veloce da preparare, basterà specificarlo e Bing adatterà la sua risposta alla vostra richiesta.

La Chat non sarà perfetta da subito - per quanto gli strumenti di intelligenza artificiale siano impressionanti, commettono ancora molti errori - ma questa nuova ed entusiasmante opzione ha il potenziale per rivoluzionare il mondo dei motori di ricerca.

Ora rimane da vedere come e quanto Google deciderà di integrare il suo "Bardo" all'interno del motore di ricerca di Chrome e quali differenze emergeranno dal confronto tra i due chatbot.

Al momento, è Microsoft a guidare il gioco e le prime mosse dell'azienda di Redmond saranno decisive per rendere Bing popolare prima della risposta ufficiale di Google.