Come accedere a ChatGPT in Italia

ChatGPT, il popolare strumento di AI generativa, non è più accessibile in Italia. Il blocco è una conseguenza di un'azione del Garante per la Privacy, che ha chiesto a OpenAI di limitare l'uso di certi dati personali, con un provvedimento del 30 marzo 2023.

Tecnicamente il Garante non ha bloccato tutto ChatGPT, ma solo inibito l'uso di certi dati. OpenAI, poi, ha deciso che fosse più semplice bloccare gli accessi dall'Italia, piuttosto che implementare le misure necessarie per rispettare la richiesta. Questo dettaglio è molto importante perché implica che accedere lo stesso a ChatGPT non è illegale, proprio perché non sono state le autorità italiane a ordinare il blocco dell'accesso.

Con ogni probabilità, nei prossimi giorni succederà qualcosa di simile, se non proprio la stessa cosa, anche in altri paesi europei dove vige il GDPR.

Come aggirare il blocco di ChatGPT

La risposta è molto semplice: basta usare una VPN.

Con una VPN, infatti, è possibile impostare un indirizzo IP diverso, e "far credere" di essere negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Argentina .... qualunque luogo da dove ChatGPT è accessibile senza problemi.

A quel punto potrete tornare a usare il servizio senza problemi. E se usate ChatGPT in versione gratuita non serve fare altro.

Se invece avete un account premium, dovrete anche andare a modificare i dati del profilo, e di fatto dovrete mentire a OpenAI, dicendo di essere residenti in un paese diverso dall'Italia. Così facendo potrete continuare a pagare per il vostro abbonamento premium.

Vi permetterà di impostare l'indirizzo IP del paese che preferite, e di accedere a ChatGPT dall'Italia senza ostacoli.

Cos'è una VPN?

VPN sta per Virtual Private Network ed è un servizio che consente di creare una connessione sicura tra il tuo dispositivo e un server remoto. La tua connessione internet viene crittografata e reindirizzata attraverso questo server, in modo da nascondere la tua posizione e consentirti di navigare in modo anonimo e sicuro su Internet.

Come funziona una VPN?

Quando ti connetti a una VPN, il tuo dispositivo si connette a un server VPN situato in un altro paese. Tutti i dati che invii e ricevi vengono crittografati e inviati tramite il server VPN. In questo modo, il tuo indirizzo IP e la tua posizione reale vengono nascosti e sostituiti con quelli del server VPN.

In pratica, questo significa che se ti connetti a una VPN situata negli Stati Uniti, quando navighi su Internet sembrerà che tu ti trovi negli Stati Uniti. Ciò significa che puoi accedere ai contenuti online che sono disponibili solo negli Stati Uniti, inclusa ChatGPT.

Come usare una VPN per accedere a ChatGPT in Italia?

Per accedere a ChatGPT in Italia, segui questi semplici passaggi:

Scegli un provider di VPN: ci sono molti provider di VPN disponibili online.

Potete installare l'app sul telefono o su Windows, o anche scegliere di usare un'estensione per browser.

Connetti la VPN: quando hai installato la VPN, connettiti al server VPN situato nel paese in cui ChatGPT è disponibile.

Accedi a ChatGPT: dopo aver stabilito una connessione VPN, puoi accedere a ChatGPT come faresti normalmente.