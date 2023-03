Microsoft sta cercando nuovi modi per promuovere Edge su Windows 11?

Stando alle ultime indiscrezioni, Microsoft sarebbe intenzionata a riportare in auge una funzione del menù Start di Windows 11 che inizialmente era stata accantonata a furor di popolo.

Stiamo parlando della sezione del menù Start dedicata ai siti web consigliati, che potrebbero comparire insieme ad altri suggerimenti già presenti (app utilizzate di frequente, file suggeriti e così via).

You can enable website recommendations in 25247+ (and 23403) with this ViVeTool command:vivetool /enable /id:40059556 (TopSitesRecommendations)This was tested in November/December last year, interesting to see it potentially making a return soonMarch 18, 2023 See more

Forse ricorderete che i siti web consigliati erano già comparsi nella build di novembre 2022 e in alcune versioni successive, per poi scomparire nella build 25272 arrivata a gennaio 2023.

Come riportato da PhantomOfEarth su Twitter (Si apre in una nuova scheda), i siti Web consigliati stanno per tornare, anche se per ora verranno reintrodotti solo nella versione di prova di Windows 11.

La funzione è stata scoperta utilizzando un'utility di configurazione Windows chiamata ViVeTool e potrebbe far storcere il naso a molti utenti che ne hanno criticato il funzionamento fin dalle prime versioni di prova, additandola come un modo per veicolare la navigazione degli utenti, più che per fornire consigli utili.

Ma proviamo a capire meglio i motivi delle critiche mosse dagli insider.

Analisi: c'è un limite ai suggerimenti?

Parliamoci chiaro, la funzione in se non è nulla di cosi terribile. Non si tratta di un cambiamento epocale o di qualcosa per cui vale la pena di strapparsi i capelli.

Detto questo, il dubbio è che Microsoft possa utilizzarla a scopo pubblicitario, promuovendo siti di aziende partner per un ritorno economico, piuttosto che in funzione dell'utente.

Una cosa è consigliare file o applicazioni esistenti sul PC che si desidera aprire in modo comodo e veloce (basandosi sulle abitudini dell'utente o sugli ultimi file aperti), un'altra è suggerire siti web "utili" in base a criteri non ben definiti. Inoltre, visti i modi subdoli con i quali Microsoft ha più volte tentato di promuovere Edge, c'è il sospetto che si tratti dell'ennesimo espediente per far si che gli utenti Windows utilizzino il browser integrato.

In aggiunta, questa funzione potrebbe collegarsi a un altra novità scoperta dagli insider nell'ultima versione del sistema operativo. La sezione "Consigliati" del menù menu Start dovrebbe cambiare nome e chiamarsi "Per te", il che, come abbiamo già detto in precedenza, sembra suggerire l'arrivo un'ulteriore evoluzione di questo elemento dell'interfaccia.

Stiamo speculando e non ci sono certezze a riguardo, ma la "nuova" sezione potrebbe includere anche i siti consigliati. Del resto Microsoft sta chiaramente facendo di tutto per promuovere le funzioni AI del suo browser e non saremmo sorpresi se decidesse di promuovere Edge/Bing (come ha fatto di recente) passando per i siti consigliati.

In tutto ciò è importante capire esattamente dove verrà tracciata la linea di demarcazione tra aiuto agli utenti e aiuto agli inserzionisti nella nuova sezione del menù Start dedicata ai siti web consigliati. Incrociamo le dita e speriamo che Microsoft riesca a trovare un equilibrio ben ponderato.