Windows 11, grandi novità in arrivo per una delle app più importanti

L'app Impostazioni di Windows 11 potrebbe essere la protagonista di grandi cambiamenti, se le modifiche individuate nei test si riveleranno corrette.

Una serie di modifiche per il pannello delle impostazioni è stato pubblicato su Twitter da Albacore, una fonte affidabile per le notizie che riguardano Microsoft, la quale ha scoperto le varie aggiunte nell'ultima build di anteprima di Windows 11 (versione 25300).

Virtual Disk creation is coming to Settings .. soon? Build 25300 already supports it but it's completely hidden out of box. pic.twitter.com/0DcS9nvZjMFebruary 19, 2023 See more

Innanzitutto è stata individuata la possibilità di creare un disco rigido virtuale (VHD) in Archiviazione > Gestisci dischi e volumi, anche se questa funzionalità risulta nascosta. In altre parole, non è ancora in fase di test, ma è pronta per essere resa disponibile in beta prossimamente (a meno che non venga eliminata, e lo stesso vale per tutte le funzionalità citate di seguito).

C'è anche una pagina Home per l'app Impostazioni, ma al momento non contiene quasi nulla, se non una notifica sull'ultimo controllo degli aggiornamenti di Windows. Anche in questo caso si tratta di una fase di pre-test, per cui ci aspettiamo che in futuro sia molto più ricca (ed effettivamente utile).

Albacore ha inoltre evidenziato le opzioni di rilevamento della impostazioni di presenza nascoste nel menu Privacy e sicurezza, che permettono all'utente di consentire alle app di tenere un registro delle attività recenti del software. (Questa funzione rileva quando l'utente esce o rientra nel dispositivo, spegnendolo o accendendolo a seconda dei casi, se l'hardware la supporta).

Neowin (Si apre in una nuova scheda) riferisce inoltre che è in arrivo un aggiornamento della sezione Tastiera delle Impostazioni, che consentirà a chi utilizza più di una lingua per la tastiera di cambiare l'ordine della lingua di input e di scegliere una lingua predefinita da utilizzare nella schermata di accesso subito dopo l'avvio.

Grandi preparativi

A quanto pare, sotto la facciata di Windows 11 Microsoft sta portando avanti un bel po' di lavoro. Ricordate che tutte queste funzionalità e la riorganizzazione dell'interfaccia sono nascoste nelle versioni di anteprima, quindi nemmeno i tester possono vederle facilmente.

Senz'altro ci sono altre funzionalità nascoste nel pannello delle Impostazioni che non sono ancora state scoperte, e Microsoft potrebbe addirittura essere intenzionata a effettuare una revisione completa dell'applicazione in futuro.

Naturalmente, le funzioni in questione sono nascoste per una buona ragione e, se attivate, saranno probabilmente instabili e in generale non funzionanti. Insomma, è meglio non usarle, ma vederle semplicemente come utile indicazione di quali siano i piani futuri di Microsoft per Windows 11.