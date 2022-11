Se da un lato esistono una miriade di app per Windows 11, destinate agli ambiti più disparati, i motivi per disinstallarle possono essere altrettanto numerosi. L'interfaccia dell'ultima versione permette di disinstallare le app in diversi modi, sia dal menù start, che dalle impostazioni del sistema, finendo per il classico pannello di controllo.

In questa guida illustreremo tutti i passaggi su come disinstallare le app su Windows 11.

Windows 11: come disinstallare le app dal menu Start

La disinstallazione della app su Windows 11 attraverso il menu Start è il metodo più semplice. Ecco come procedere:

Aprite il menu Start;

Trovate l'app che volete disinstallare;

Fate quindi clic sopra la sua icona con il pulsante destro del mouse, selezionando la voce "Disinstalla" nel menu contestuale;

nel menu contestuale; Confermate cliccando nuovamente su "Disinstalla" nel messaggio che compare;

Se deciderete di disinstallare un'app desktop, verrete reindirizzati alla schermata del pannello di controllo.

Windows 11: come disinstallare le app dalle impostazioni

Un metodo alternativo è il menu "App e funzionalità" sito nelle impostazioni di Windows 11:

Aprite il menu Start;

Da qui, fate quindi clic sull'icona a ingranaggio per aprire le impostazioni ;

; Scegliete la sezione "App" , quindi fate uno scroll verso il basso per scorrere tra l'elenco di quelle installate e individuare l'applicativo da eliminare;

, quindi fate uno scroll verso il basso per scorrere tra l'elenco di quelle installate e individuare l'applicativo da eliminare; Cliccate sulla voce e selezionate il pulsante "Disinstalla" che compare;

che compare; Date conferma, cliccando nuovamente su "Disinstalla" nel messaggio pop-up.

Windows 11: come disinstallare le app dal pannello di controllo

È il metodo più classico, è accessibile cercando la voce relativa nella ricerca del menu Start di Windows 11. Una volta aperta la schermata, procedere come segue:

Cliccate su "Disinstalla un programma" sotto la voce "Programmi";

sotto la voce "Programmi"; Si aprirà un elenco di applicazioni installate, selezionate quella interessata facendo quindi clic sul pulsante "Disinstalla" nella barra superiore dell'elenco;

nella barra superiore dell'elenco; Seguite quindi le istruzioni del programma di disinstallazione per completare il processo ed eliminare il software da Windows 11.

