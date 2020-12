Windows 10, nuove funzioni aggiunte più spesso e più facilmente

Microsoft sta testando un nuovo metodo di distribuzione di una parte delle funzionalità di Windows 10, alcune delle quali saranno rilasciate tramite aggiornamenti separati al di fuori dei principali update semestrali del sistema operativo (che di solito vengono implementati ogni primavera e autunno).

Questa nuova distribuzione in pacchetti singoli prenderà il nome di Windows Feature Experience Pack e Microsoft ha già rilasciato il primo pack ai tester di Windows 10 tramite il canale beta.

Windows Feature Experience Pack 120.2212.1070.0 introduce solo novità minori, più che altro per testare i pro e i contro del nuovo metodo di distribuzione, oltre che per apportare le modifiche incluse nel pacchetto.

Gli utenti dei dispositivi 2 in 1 potranno usufruire di una nuova modalità della tastiera touch in verticale, mentre lo strumento di snipping consente di incollare una porzione dello schermo (afferrandola) direttamente all'interno di una cartella per la massima comodità. Dunque si tratta davvero di cambiamenti minimi.

Esplorare le possibilità

Il senior program manager del programma Windows Insider Brandon LeBlanc ha commentato: "Tramite i Windows Feature Experience Pack, possiamo migliorare alcune funzionalità ed esperienze oggi sviluppate al di fuori del sistema operativo. Attualmente, solo un numero limitato di funzioni viene sviluppato tramite questo metodo, pertanto stiamo partendo con un profilo davvero basso."

"Testando inizialmente il processo con Windows Insiders, ci auguriamo di estendere l'ambito e la frequenza delle distribuzioni in futuro."

Dunque il piano è distribuire i pacchetti durante gli aggiornamenti mensili di Windows 10, in modo che gli utenti possano beneficiare di nuove funzioni del sistema operativo fra i due aggiornamenti semestrali più importanti.

In generale, questo nuovo metodo consentirà di intervenire in modo più regolare su alcune delle funzionalità di Windows 10, anziché dover aspettare l'implementazione di miglioramenti, correzioni e nuove funzioni durante i grandi aggiornamenti in primavera o autunno, e questo per noi è un aspetto più che positivo.