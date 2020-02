Windows 10, Microsoft intende migliorare l’app Esplora Risorse

Microsoft sta lavorando sull’app Esplora File di Windows 10, per trasformare e migliorare una delle funzionalità chiave del sistema operativo.

È sempre stato complesso trovare i documenti o le cartelle utilizzando Esplora File a causa del suo strumento di ricerca poco efficiente, ma questi problemi stanno per scomparire in vista del rilascio di Windows 10 20H1 , che introdurrà un nuovo Esplora File che utilizza Windows Search (lo stesso strumento per la ricerca presente sulla barra delle applicazioni).



Come spiega il sito The Win Central questa modifica in fase di ricerca dovrebbe semplificare la vita agli utenti utilizzando e mostrando un elenco di suggerimenti automatici durante la digitazione, al contrario della versione attuale dov’è necessario aspettare che la ricerca venga completata per cercare poi il file o la cartella tra i risultati.

Per accedere ad uno di questi file o ad una cartella in seguito ad una ricerca, sarà sufficiente fare clic con il tasto sinistro del mouse una volta. Se si fa clic con il pulsante destro su un risultato, verrà visualizzata la sua posizione (directory) all’interno del dispositivo di archiviazione.

È anche possibile cercare normalmente attraverso una parola chiave e poi premere “Invio”.

Compatibilità con OneDrive

Un altro grande vantaggio di questo aggiornamento è che i risultati della ricerca includeranno anche tutti i file e le cartelle archiviate su OneDrive (una caratteristica richiesta da molto tempo dagli utenti, dal momento che il cloud di Microsoft è ora completamente integrato con la suite Microsoft Office).

L’accesso alla nuova ricerca di Esplora File sui dispositivi touch screen come i Microsoft Surface presenterà una nuova interfaccia molto più facile da utilizzare anche senza il mouse rispetto alle caselle di ricerca tradizionali che risultavano più scomode durante l’utilizzo con le dita.

Windows 10 20H1 (noto anche come Windows 10 2004) sarà il primo e importante aggiornamento del sistema operativo di quest’anno, che dovrebbe essere rilasciato entro l’estate.

Vi terremo aggiornati sulle nuove funzionalità che verranno introdotte da questi aggiornamenti e sull’esatta data di rilascio.