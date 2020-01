100 problemi di Windows 10 e come risolverli

La sicurezza del proprio dispositivo è un argomento di grande importanza e quindi è fondamentale che tutti i sistemi di prevenzione possibili siano attivati sul vostro computer. È fondamentale che Windows Defender, l’antivirus proprietario di Microsoft integrato in Windows 10, sia sempre in funzione (a meno che non ce ne siano installati altri). Per verificarlo andate su Impostazioni, Aggiornamento e sicurezza, poi ancora su Sicurezza di Windows. C’è poi Windows Hello, che come abbiamo visto utilizza dati biometrici per garantire l’accesso al computer (in questo caso però dovrete dotarvi di dispostivi hardware che non sempre vengono forniti col PC). C’è poi Windows Passport che permette un ulteriore livello di sicurezza ottenibile impostando un PIN al posto della password alfanumerica.

I continui aggiornamenti del sistema operativo sono volti poi non solo ad aggiungere funzionalità o a risolvere problemi, ma anche ad aumentare il livello di sicurezza di Windows. Per quanto non sia invulnerabile, bisogna ammettere che Microsoft ha fatto davvero un ottimo lavoro sul fronte della sicurezza del suo ultimo sistema operativo.