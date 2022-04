Will Smith prende a schiaffi anche i giocatori di Elden Ring

L’incidente degli Oscar di quest’anno sbarca anche su Elden Ring. Non contenti di invadere i mondi altrui per affrontare le partite in PvP, i giocatori stanno ora imitando il famigerato schiaffo rifilato da Will Smith a Chris Rock.

Diversi giocatori di Elden Ring di nome Will Smith continuano a invadere i mondi di altri utenti, avvicinandosi lentamente a loro e schiaffeggiandoli in faccia prima di allontanarsi.

Una volta finito, si disconnettono dal gioco lasciando i malcapitati a leccarsi le ferite in un leggero stato di shock, proprio come accaduto a Chris Rock.

Sul profilo di un utente Reddit, leggiamo di come un giocatore chiamato WILL SMITH abbia invaso una sessione di gioco, si sia avvicinato alle sue vittime attraverso un cortile e, dopo aver sferrato un singolo pugno, abbia prontamente alzato i tacchi. Anche se non è stata una gran resa dei conti, l’impresa mostra il notevole impatto mediatico sortito dalla notte degli Oscar.

Un altro giocatore, questa volta chiamato semplicemente Will Smith (senza le maiuscole) si è cimentato in un’acrobazia piuttosto simile. A differenza della performance precedente però, questa volta il Will Smith dell’Interregno ha anche calpestato il terreno e scatenato il grido di battaglia del ruggito del Troll.

Probabilmente, l’utente voleva imitare la rabbiosa reazione di Will Smith una volta tornato al suo posto in platea.

Un altro utente ci ha invece mostrato il lato opposto della gag: dopo aver creato un personaggio che assomigliava (grosso modo) a Will Smith, ha preso a pugni il suo avversario e si è seduto per riprendere fiato.

Il rivale non è rimasto molto colpito dalla cosa, tanto che ha deciso di ucciderlo immediatamente e troncare l’effetto della battuta con un instant kill.

Sul subreddit di Elden Ring, gli utenti hanno riferito di essersi imbattuti in giocatori vagamente rassomiglianti a Will Smith e di essersi preparati a ricevere l’ormai iconico schiaffo.

Se vi va, potete unirvi anche voi all’iniziativa: i nomi dei personaggi di Elden Ring non sono unici, pertanto qualsiasi giocatore può prendere a prestito il nome di Will Smith e fare la sua parte. Una volta raggiunta la Tavola rotonda, potrete cambiare nome e aspetto del personaggio a piacimento.

Will Smith non è l’unica figura degna di nota ricreata nell’ultimo titolo di FromSoftware. Un altro utente di Elden Ring è riuscito a dare vita a una build che lo ha letteralmente trasformato in Darth Sidius, con tanto di lama rossa brillante, fulmini e abiti neri.