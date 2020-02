WhatsApp desktop: ecco le prime immagini della Dark Mode

La Dark Mode per WhatsApp sta arrivando anche sulla versione desktop; sono stati trovati indizi all’interno del codice della versione web dell’app di messaggistica più famosa al mondo.

Lo schema colori scuro è stato scovato dallo sviluppatore Mahesh B Wijerathna che ha pubblicato le sue scoperte su Twitter. Oltre al codice in questione, è stata anche pubblicata sul social un’immagine che mostra come dovrebbe apparire WhatsApp desktop una volta attivata la funzione.

I've been developing the Dark mode for @WhatsApp desktop for sometime now and i just saw these updates on v0.4.930 which has their signature dark color. They might release the dark mode soon. Here's how it looks at the moment. Pinging @WABetaInfo pic.twitter.com/JFc40rvZgYFebruary 24, 2020