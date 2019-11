Microsoft introduce il dark mode nell'app Office per risparmiare batteria

A Microsoft non si parla che di dark mode, la modalità a sfondo scuro che offre diversi vantaggi, il primo è quello di ridurre i consumi energetici negli smartphone con schermo AMOLED. In attesa di portarla direttamente nella suite Microsoft 365 , Microsoft ha iniziato a inserire la dark mode con le app Office.com e Outlook.

Ma non è solo questione di autonomia, il nuovo new dark mode per Outlook in iOS e Android permette una lettura migliore in ogni condizione di luce in quanto i testi risaltano e non è necessario aumentare la luminosità per vederli.

Il risultato finale si può apprezzare guardando questo video di Microsoft sul Dark Mode.

Dark mode è già attivo nell'app Office.com e sta per essere distribuito in Outlook per Android. Verrà usato in automatico nella modalità di risparmio energetico altrimenti dovrà essere attivato dalle Impostazioni dell'app.

Studiato per iOS 13 e Android 10

Microsoft fa sapere che nelle prossime versioni di iOS e Android, Outlook passerà in automatico in Dark Mode. E questo non accadrà solo per Outlook, ma anche per Word, Excel, OneNote, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Planner, e To-Do.

(Image credit: Microsoft)

Microsoft sta chiaramente spingendo il dark mode visto il gran numero di vantaggi che offre, non ultima la più semplice leggibilità e naturalmente i minori consumi energetici che diventano fondamentali negli attuali dispositivi.

Via The Verge