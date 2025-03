Tesla in caduta libera: vendite a picco e prezzi dell’usato ai minimi storici

Le vendite di Tesla sono in calo in Germania, Australia, Cina e altri mercati.

Negli Stati Uniti, il prezzo delle Model 3 e Model Y usate sta scendendo.

Anche le ricerche online di EV usati si stanno spostando lontano da Tesla.

Tesla sta attraversando un periodo difficile, con un crollo delle vendite fino al 76,6% in alcuni mercati negli ultimi mesi.

Secondo CarScoops, le vendite in Norvegia sono diminuite del 44,4% tra gennaio e febbraio, mentre in Germania, dove la controversa apparizione di Musk ha avuto un impatto significativo, si è registrato un calo del 76,3% a febbraio rispetto allo stesso periodo del 2024.

Ciò è ancora più preoccupante considerando che il mercato dei veicoli elettrici in questi paesi è in crescita: in Germania le vendite di EV sono aumentate del 30,8% a febbraio, mentre in Norvegia il settore è cresciuto del 53,4% dall'inizio dell'anno.

I sostenitori di Tesla attribuiscono il calo all'attesa per l'aggiornamento della Model Y, che arriverà presto in mercati chiave come Cina, Australia e gran parte dell'Europa. Tuttavia, il crollo dei prezzi riguarda anche il mercato dell'usato.

Secondo Forbes, il prezzo medio di una Model Y usata negli Stati Uniti è sceso di oltre 6.000 dollari nell'ultimo anno, attestandosi intorno ai 30.000 dollari questo mese, secondo i dati di CarGurus. Anche la Model 3 più datata e con un alto chilometraggio sta subendo un forte deprezzamento, con alcuni esemplari disponibili a meno di 15.000 dollari, rendendola un'opzione interessante per chi vuole entrare nel mondo degli EV.

Tuttavia, il sentimento negativo verso Tesla negli Stati Uniti potrebbe far sì che questi veicoli restino invenduti più a lungo, con alcuni proprietari che arrivano persino a nascondere il logo Tesla applicando badge di altri marchi sulle loro auto.

Questo fenomeno sta influenzando la domanda generale per i prodotti di Musk, con una diminuzione delle ricerche online di Tesla del 7% a febbraio rispetto all'anno scorso, mentre le ricerche di altri EV usati sono aumentate del 28%, secondo Davide Greene, analista del settore intervistato da Forbes.

I grandi nomi si rivoltano contro Tesla

(Image credit: Tesla UK)

Con le continue minacce di proteste e persino azioni violente nei concessionari Tesla, il futuro del marchio appare sempre più incerto. A peggiorare la situazione, anche alcuni sostenitori storici del brand stanno voltando le spalle a Tesla.

Di recente, il cofondatore di Apple, Steve Wozniak, ha dichiarato che Tesla è “la peggiore al mondo” in termini di interfaccia utente, lamentando che gli aggiornamenti costanti dell’infotainment hanno reso l’esperienza di utilizzo “miserabile”, secondo quanto riportato da Fortune.

Wozniak, un tempo grande estimatore di Musk e orgoglioso proprietario di una Model S, non è l’unico a essersi allontanato dal marchio. Celebrità come Sheryl Crow hanno pubblicamente rinunciato alle loro Tesla negli ultimi mesi.

Un articolo del 2024 pubblicato da The Hollywood Reporter ha evidenziato come “Hollywood non vede l’ora di liberarsi delle sue Tesla”, citando esperti del settore che hanno osservato un drastico calo della domanda per i veicoli elettrici di Musk rispetto al boom di popolarità di dieci anni fa. Nel frattempo, marchi come Audi, BMW, Mercedes-Benz e nuovi concorrenti come Polestar stanno guadagnando sempre più terreno.

Tuttavia, alcuni investitori ritengono che il restyling della Model Y possa ribaltare la situazione, considerando che questo modello ha sempre rappresentato una parte significativa delle vendite totali di Tesla.

Un post su Reddit offre un’analisi più ottimista rispetto alla dura critica che l’azienda sta ricevendo in questo momento dalla stampa, ma solo il tempo dirà se i danni all’immagine di Tesla saranno permanenti o se riuscirà a riconquistare la fiducia dei consumatori.