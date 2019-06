Windows 10 , tante novità per l'app Il Tuo Telefono

C'è una nuova versione beta di Windows 10 destinata agli sviluppatori, la 20H1, che dovrebbe essere disponibile per tutti nella prima metà del 2020 e che migliora nettamente l'app Il tuo Telefono.

In realtà Microsoft ha già migliorato l'app Il tuo telefono nell'attuale Build 18908 inserendo nuove utili funzioni.

Tra le altre c'è la possibilità di interagire con lo smartphone remoto grazie a TalkBack (il servizio di accessibilità di Google su Android), in più l'app Il tuo telefono è anche in grado di descrivere le operazioni in corso sullo smartphone attraverso l'assistente vocale.

Come se non bastasse, la funzione Focus Tracking vi consente di interagire con le icone dello smartphone Android ingrandendole e seguendo il movimento della freccina del mouse (o della tastiera).

Per quanto riguarda la visualizzazione in remoto dello schermo dello smartphone, questa oggi è disponibile solo per alcuni dispositivi come il Samsung Galaxy A8 o Galaxy A8+. Microsoft promette di renderla disponibile a breve su altri modelli.

L'app Il Tuo Telefono consentirà poi di cambiare la lingua e il layout della tastiera fisica senza interferire con quella virtuale del telefono.

Si potrà rispondere a un messaggio direttamente dalla notifica (Image credit: Microsoft)

Scegliere le Emoji e molto altro

Oltre alle funzioni di accessibilità, l'app Il Tuo Telefono potrà spedire e ricevere messaggi MMS e inserire emoji direttamente dal computer.

Particolarmente comoda poi sarà la possibilità di rispondere a un messaggio direttamente dalla colonna di notifica, senza dovere aprire l'app.

Sono previsti altri miglioramenti all'interfaccia dell'app compresa la possibilità di sincronizzazione. Potrete in questo modo sincronizzare sul computer messaggi e foto usando il piano dati del telefono.

Nel complesso Microsoft sta investendo da tempo su questa app, inserendo molte nuove funzioni.

Vista tutta l'attenzione di Microsoft è probabile che l'app Il Tuo Telefono sia una parte importante della visione di Microsoft sul computer del futuro (un futuro dove telefono e PC saranno sempre più collegati).