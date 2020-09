Western Digital annuncia nuove soluzioni WD Purple per la videosorveglianza

Western Digital, colosso delle schede di memoria e delle unità di storage interne ed esterne come HDD e SSD, ha appena annunciato l’arrivo di nuovi prodotti della serie WD Purple dedicati ai sistemi di videosorveglianza che si basano su intelligenza artificiale e deep learning per l’elaborazione e il riconoscimento delle immagini.

Il primo è WD Purple 18TB , un nuovo HDD progettato per sistemi NVR, analisi video e dispositivi dotati di GPU. Questa nuova unità offre il 28% di capacità in più rispetto ai modelli precedenti e include la tecnologia AllFrame AI, che consente di registrare utilizzando fino a 64 videocamere ad alta definizione. Inoltre, offre altri 32 flussi aggiuntivi per l’analisi di deep learning.

L’altra new entry della serie WD Purple è una microSD da 1 TB, appositamente realizzata per l’uso con le fotocamere dotate di intelligenza artificiale, le videocamere di sorveglianza e i cosiddetti dispositivi edge, per l’archiviazione primaria o i backup.

La scheda include la tecnologia Western Digital 3D NAND a 96 livelli e resiste alle condizioni operative più estreme. L’azienda promette un utilizzo senza intoppi con temperature che vanno da 25 a 85 °C. Inoltre, la scheda comunica il proprio stato di integrità, consentendo ai possessori di valutarne la durata operativa e intervenire preventivamente quando è necessaria la manutenzione.

Inoltre, sarà disponibile in tagli da 1 TB, 512 GB, 256 GB, 128 GB, 64 GB e 32 GB.

L’intelligenza artificiale e le tecnologie di apprendimento automatico sono sempre più una presenza costante in diversi ambiti, inclusa la videosorveglianza. Enti pubblici, grandi aziende, complessi di uffici e molti altri tendono a implementare sempre di più il machine e il deep learning per automatizzare processi come quelli del riconoscimento facciale e delle targhe, in un mondo sempre più “affamato” di sicurezza.

Aziende come Western Digital puntano sempre di più a queste tecnologie per rendere i propri prodotti sempre più intelligenti e connessi all’IoT, per soddisfarne le esigenze sempre più pressanti.

Eric Spanneut, Vice Presidente dell’area Client Computing e Smart Video di Western Digital, ha dichiarato: “Lavorare a fianco dei nostri clienti e dei nostri partner ci permette di ottenere insight unici che ci consentono di offrire soluzioni ottimizzate per i carichi di lavoro dei video di sicurezza più avanzati. L’Intelligenza Artificiale sta generando l’esigenza di unità con capacità aumentate per rispondere alle esigenze di performance, specialmente con l’aumento della risoluzione video e del numero di flussi in entrata. Ci troviamo in una posizione favorevole in quanto la combinazione tra i nostri software e l’estensione delle unità presenti nel nostro portfolio rende le nostre soluzioni ideali per essere implementate in moltissime applicazioni di video intelligenti.”

L’hard disk WD Purple da 18 TB sarà disponibile dal mese di ottobre, mentre le schede microSD WD Purple saranno sul mercato a partire da novembre.