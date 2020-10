Amazon Prime Day 2020: offerte al via il prossimo 13 ottobre

Le attesissime date dell’Amazon Prime Day 2020 sarebbero state finalmente svelate e l’evento, che è stato posticipato di diversi mesi, potrebbe tenersi a partire da martedì 13 ottobre.

Secondo quanto sostenuto dal sito CNET, Amazon ha bloccato la concessione di giorni di ferie ai dipendenti che lavorano nei magazzini a tempo pieno nel periodo compreso tra il 13 ottobre e il 20 ottobre. Altre fonti hanno confermato questa indiscrezione, sostenendo che l’evento del Prime Day 2020 potrebbe scattare verso la metà di ottobre.

In via ufficiale, Amazon non ha ancora svelato la data del Prime Day 2020, indicando solo una finestra temporale compresa nel quarto trimestre dell’anno. Tuttavia, ci aspettiamo che un annuncio venga fatto a breve, in quanto mancano solo tre settimane alla data del 13 ottobre.

Prime Day 2020 a ridosso del Black Friday?

Solitamente, il Prime Day si tiene nel mese di luglio di ogni anno. Tuttavia, il 2020 è stato segnato dalla pandemia di coronavirus, che ha costretto Amazon a rinviare l’importante evento.

La seconda settimana di ottobre rappresenta la scelta perfetta per Amazon. L’attesa è stata abbastanza lunga affinché la maggior parte delle regioni potesse ripartire con le spedizioni di prodotti di non primaria necessità. D’altra parte, ottobre non andrebbe a fagocitare l’altro importante evento organizzato da Amazon, ovvero il Black Friday 2020 (previsto per la fine di novembre).

In sostanza, Amazon ha intenzione di dare il via a un Black Friday anticipato, che consentirà agli utenti di mettere le mani su un mare di offerte e all’azienda di sopravanzare i suoi rivali del settore.

Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Amazon e, una volta che la data del Prime Day 2020 sarà confermata, non perderemo l’occasione di aggiornarvi su tutte le offerte che saranno disponibili quest’anno.