WD Black, alcuni modelli includono Xbox Game Pass Ultimate in omaggio

In un mercato videoludico in crescita e con i titoli tripla A che talvolta superano i 100 GB, è necessario dotarsi di unità di archiviazione capienti e in grado di garantire prestazioni di qualità.

I gamer più incalliti hanno ormai delle librerie enormi, e che prediligano il computer o una console, lo spazio in cui tenere installati tutti i loro titoli non è mai abbastanza.

Western Digital prova a rispondere a queste esigenze con la serie Black. Immaginata per ogni genere di gamer, offre unità di archiviazione sia interna che esterna veloci e reattivi, tanto da offrire il migliore SSD secondo noi in circolazione, WD Black SN750 NMVe.

La famiglia WD Black

Immagine 1 di 6 (Image credit: Western Digital) P10 Game Drive HDD esterno ideato per avere tutta la vostra libreria videoludica sempre disponibile. Dimensioni disponibili: 2TB, 4TB, 5TB Immagine 2 di 6 (Image credit: Western Digital) P10 Game Drive - Xbox edition Con finiture bianche per essere più armonioso con il vostro Xbox. Al momento dell’acquisto insieme all’HDD avrete anche 2 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Dimensioni disponibili: 3 TB, 5 TB Immagine 3 di 6 (Image credit: Western Digital) D10 Game Drive HDD esterno con sistema di raffreddamento integrato. In questo modello sono presenti anche alcune prese USB per caricare il vostro smartphone, tablet o controller direttamente dall’hard disk. Dimensione disponibile: 8 TB Immagine 4 di 6 (Image credit: Western Digital) D10 Game Drive - Xbox edition Con finiture bianche per essere più armonioso con il vostro Xbox. Al momento dell’acquisto insieme all’HDD avrete anche 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Dimensione disponibile: 12 TB Immagine 5 di 6 (Image credit: Western Digital) P50 Game Drive SSD Piccolo SSD esterno caratterizzato da ottime prestazioni. Ideale se giocate col vostro portatile e volete avere sempre con voi tutti i vostri giochi. Dimensioni disponibili: 500 GB, 1 TB, 2TB Immagine 6 di 6 (Image credit: Western Digital) WD Black SN750 Una SSD interna molto veloce, dotata di una modalità gaming capace di ridurre la latenza e migliorare sensibilmente le prestazioni. Fatta eccezione per il modello da 250 GB, è disponibile anche con dissipatore integrato. Dimensioni disponibili: 250 GB, 500 GB, 1TB, 2TB

In una recente conferenza stampa, Davide Villa, direttore e business developer per Western Digital Europa, Medioriente, Africa e India, ci ha descritto alcuni dei punti cardine su cui si è basata la progettazione della gamma WD Black.

Per venire incontro ai gamer è stato necessario garantire prestazioni ottime, per evitare scatti o errori capaci di compromettere l’esperienza di gioco, nonché tentare di ridurre all’osso i tempi di caricamento.

In aggiunta si devono anche offrire adeguati spazi di archiviazione per avere le ampie librerie dei gamer installate, senza rinunciare mai a nessun titolo.

Realizzare una soluzione capace di tutto questo è difficile, e considerando i prezzi assolutamente concorrenziali di questa serie, pensiamo che WD sia riuscita egregiamente in questo scopo.

Per rendere WD Black ancora più appetibile per i videogiocatori Microsoft, Western Digital ha inoltre realizzato due modelli pensati appositamente per Xbox One.

Oltre ad essere ottimizzati per la console, acquistandoli avrete accesso a Xbox Game Pass Ultimate: due mesi di abbonamento con WD Black P10, disponibile nelle versioni 3TB e 5TB, e tre mesi con WD Black D10, disponibile solo nella versione 12TB.

Caratterizzata infine da un design elegante, la gamma Black è facilmente riconoscibile dal suo colore, ovviamente nero, e dalle scanalature presenti nella scocca.