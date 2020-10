Grazie ai suoi 15 TB di spazio, questo SSD è il più grande installabile su un PC portatile

TeamGroup ha presentato dei nuovi SSD consumer che offrono le capacità previste normalmente nei modelli di classe workstation. L'SSD QX di TeamGroup può memorizzare fino a 15,3 TB di dati ed è rivolto agli utenti che hanno bisogno di archiviare molti dati ed accedervi velocemente.

L'SSD QX da 15.3TB di TeamGroup ha il classico formato da 2,5 pollici e 7 mm di spessore, pertanto può essere inserito nello spazio previsto in qualsiasi portatile odierno, cosa che non è possibile fare con le unità meccaniche di pari capacità. Come altri SSD da 2,5 pollici, l'SSD QX di Team Group presenta un'interfaccia SATA 6Gbps con livelli di prestazioni relative a tale interfaccia.

Il produttore afferma che l’unità possa raggiungere una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 480 MB/s quando viene utilizzata la cache pseudo-SLC, in linea con i tradizionali SSD SATA.

Capacità estrema

TeamGroup conferma di utilizzare la memoria NAND QLC 3D per le sua unità, ma non rivela quale controller viene utilizzato nel SSD QX 15.3TB. L'unica cosa che sappiamo del controller, al momento, è che supporta la cache pSLC e dispone di un buffer di cache DRAM. Gli SSD QX di TeamGroup sono coperti da una garanzia di tre anni e sono classificati per un massimo di 2560 terabyte scritti (TBW), ovvero circa 0,15 scritture su disco al giorno (DWPD).

La valutazione DWPD dell'unità è inferiore a quella dei tipici SSD consumer, ma poiché abbiamo a che fare con un'unità ad alta capacità, una valutazione così bassa potrebbe non venire considerata un problema in ambito consumer. Oltre alla sua straordinaria capacità, l'SSD QX 15.3TB di TeamGroup ha anche un prezzo abbastanza sbalorditivo, pari a $3.990, equivalenti a €3.373.

Questo è significativamente più alto rispetto alle unità SATA simili della concorrenza e che utilizzano 16 TB di memoria NAND QLC 3D. Ad esempio, Nimbus Data vende il suo modello ExaDrive NL da 16 TB a $2.900, pari a €2.452. Il QX di Team Group in ogni caso ha un punto di forza peculiare: il formato da 2,5 pollici e 7 mm di spessore lo rende compatibile con portatili e desktop ultra compatti. per questa ragione l’azienda avrebbe deciso di tenere il prezzo alto. In ogni caso gli SSD QX di TeamGroup saranno realizzati solo su prenotazione, pertanto il prezzo finale effettivo dipenderà da volumi produttivi e dal prezzo delle memorie NAND.

Fonte: TeamGroup