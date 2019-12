Un misterioso smartphone OnePlus verrà presentato a gennaio

OnePlus sta puntando molto sui suoi smartphone e la sua gamma del 2019 ne è una chiara dimostrazione; ha anche realizzato un misterioso concept che intende presentare ad inizio gennaio 2020.

L’ufficialità arriva da OnePlus stessa che ospiterà un proprio evento al CES 2020 , lo spettacolo tecnologico annuale di Las Vegas, a gennaio, dove è previsto il debutto del "OnePlus Concept One". L'annuncio di questo evento e il concept phone sono un importante traguardo per la compagnia che celebra il suo sesto compleanno, il 17 dicembre.

Un concept phone è un dispositivo che difficilmente verrà prodotto in volumi ed è solitamente usato per il debutto di nuove tecnologie.

Altri esempi sono il Mi Mix Alpha di Xiaomi e Dragonhinge di TCL e il recente prototipo di Oppo; nessuno di questi dispositivi verrà prodotto in massa, ma mostreranno comunque un sacco di nuove fantastiche tecnologie.

Sfortunatamente, non sappiamo molto sul prototipo ma questo è in parte il punto: probabilmente, OnePlus spera di stupirci con nuove e inaspettate tecnologie. Sappiamo che si tratta di uno smartphone in quanto lo ha dichiarato la società stessa, quindi chiunque speri in uno smartwatch o in nuovi auricolari wireless rimarrà deluso.

Possiamo anche ipotizzare che seguiranno più prototipi di questa linea; nel suo comunicato stampa, OnePlus usa il nome "Concept One" il che implica la progettazione di un Concept Two e così via.

OnePlus descrive il prototipo con gli aggettivi "fluido e veloce" il che probabilmente si riferisce a un Soc di ultima generazione e all'elevata frequenza di aggiornamento dello schermo, ma la società ha usato anche l'aggettivo "burdenless"... ossia?

Potrebbe indicare che il dispositivo sia pieghevole come il Motorola Razr , col design a conchiglia, oppure potrebbe riferirsi ad un modello più piccolo, da tenere in tasca. Dovremo aspettare per saperlo con certezza. OnePlus usa anche l’espressione "approccio alternativo al design" che sostiene questa idea; un’ulteriore indizio a sostegno della nostra tesi è che l'evento si terrà al Wynn Hotel di Las Vegas, una struttura che casualmente ricorda uno smartphone pieghevole.

Non sappiamo con certezza quando si terrà l'evento di OnePlus al CES 2020 poiché la società non lo ha specificato; speriamo che OnePlus mostri il prototipo nella prima giornata affinché gli spettatori e la stampa possano provarlo nei giorni rimanenti.

TechRadar parteciperà al CES 2020 e vi riferiremo tutte le rivelazioni tecnologiche e le novità tra cui il OnePlus Concept One, quindi restate sintonizzati per ulteriori news

On the 6th anniversary of our founding, our commitment to doing things differently and pushing boundaries is stronger than ever. Come see an alternate vision for the future of smartphones with the unveiling of the OnePlus Concept One at CES. pic.twitter.com/jrX64ant2FDecember 17, 2019