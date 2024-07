OnePlus mostra il corpo interamente in metallo e le funzionalità AI del Nord 4 in una nuova anteprima

In vista del suo evento di lancio estivo, OnePlus offre un'anteprima dei quattro prodotti che svelerà il 16 luglio. Gran parte delle informazioni contenute nell'anteprima riguardano il prossimo Nord 4, uno smartphone che apre nuove strade per l'azienda in diversi settori.

Innanzitutto, il dispositivo presenta una struttura unibody realizzata interamente in alluminio. Il presidente e COO di OnePlus, Kinder Liu, ha dichiarato a DigitalTrends che la forma metallica consente "durata, bellezza, permanenza e resistenza". Parte del suo aspetto accattivante può essere attribuito alla combinazione di colori "Nordtones" dell'azienda. Si tratta di una verniciatura bicolore in cui la parte superiore è in metallo lucido, mentre la parte inferiore ha un rivestimento opaco.

In totale sono disponibili tre colori: Obsidian Midnight (ovvero nero), Oasis Green e Mercurial Silver, che presentano una texture a coste che si muove lungo la parte posteriore.

(Image credit: OnePlus)

OnePlus rivela che il Nord 4 sarà il modello più sottile della linea, con uno spessore di 7,99 mm. L'azienda afferma che, a causa dell'unibody in alluminio, ha dovuto spostare alcuni componenti per mantenere uno smartphone leggero. Di conseguenza, gli obiettivi della fotocamera sono stati spostati in orizzontale anziché in verticale. Questo ha permesso a OnePlus di installare una scheda madre più piccola e di dare più spazio alla batteria.

Potenziato dall'AI

Sotto il cofano c'è un chipset Snapdragon 7 Plus Gen 3, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e uno spazio di archiviazione massimo di 512 GB. L'hardware è supportato da un'ampia gamma di funzioni AI, tra cui spicca il Trinity Engine. Questo componente permette al Nord 4 di ottimizzare le sue prestazioni con vari strumenti. Ad esempio, CPU-Vita può fornire al processore un aumento di potenza quando la situazione lo richiede o ridurre l'energia quando il dispositivo è inattivo.

Molte delle funzioni AI ricordano gli strumenti presenti su altri smartphone come il Pixel 8. Sono disponibili AI Audio Summary per trascrivere i file audio, Note Summary per riassumere le e-mail e Text Translate per tradurre altre lingue. È presente un'interessante funzione chiamata AI Linkboost. Questa funzione consente al Nord 4 di riconnettersi rapidamente alle reti mobili una volta lasciata un'area priva di servizi.

Altre caratteristiche degne di nota del OnePlus Nord 4 sono il display AMOLED da 1,5K da 6,74 pollici, la fotocamera Sony LYT-600 da 50 MP e l'AquaTouch che consente di interagire con lo schermo anche quando è bagnato.

Hardware di accompagnamento

OnePlus non ha condiviso molte informazioni sugli altri tre dispositivi. Presumibilmente l'azienda vuole conservarle per l'evento, ma ha comunque fornito alcune informazioni. Il OnePlus Pad 2 ospita un touchscreen da 12,1 pollici e una serie di strumenti di intelligenza artificiale come Eraser 2.0 per l'editing delle immagini e Scan Document.

Le cuffie OnePlus Nord Buds 3 Pro sono considerate un "salto di qualità significativo rispetto al loro predecessore" per quanto riguarda la gestione del suono a bassa e alta frequenza. I driver da 12,4 mm coprono una gamma di frequenze fino a 4.000 Hz e possono cancellare fino a 49 dB di rumore. Per quanto riguarda il OnePlus Watch 2R, si sa ben poco dell'indossabile, a parte che ha una batteria di 100 ore di durata e un GPS a doppia frequenza.

Fortunatamente non dovremo aspettare a lungo per saperne di più, dato che l'evento di lancio estivo di OnePlus avrà inizio il 16 luglio alle 6:00 PST / 9:00 EST / 14:00 BST. Rimanete sintonizzati per la nostra copertura.

Nel frattempo, date un'occhiata all'elenco di TechRadar dei migliori telefoni OnePlus per il 2024.