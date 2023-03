TV OLED più economici? Forse, grazie a un nuovo materiale rivoluzionario

Una nuova ricerca condotta dal Dipartimento di Chimica della National University di Pusan, in Corea potrebbe avere un grande impatto sul futuro della produzione di TV OLED, con il risultato netto di un calo dei prezzi dei televisori OLED grazie all'introduzione di nuovi materiali più economici.

I migliori TV OLED sono l'opzione più diffusa tra gli appassionati di cinema e i giocatori grazie alle loro immagini nitide e ad alto contrasto, con neri profondi e ricchi di dettagli. Sebbene i modelli QLED della concorrenza compaiano spesso nella nostra classifica dei migliori TV in assoluto grazie a miglioramenti più recenti arrivati insieme alle ultime tecnologie, come la retroilluminazione mini-LED, la disponibilità di molti utenti a pagare prezzi generalmente più elevati per un TV OLED testimonia la popolarità di questa tecnologia.

Uno dei motivi principali per cui i TV OLED sono più costosi delle loro controparti QLED è che la produzione di TV OLED, che utilizza un processo chiamato evaporazione termica sottovuoto, è costosa e richiede molta manodopera.

Nello specifico, i ricercatori della National University di Pusan sono riusciti a sintetizzare un materiale resistente ai solventi per lo strato di iniezione dei fori utilizzato nella costruzione dei pannelli OLED, che secondo quanto riferito nell'abstract "ha raggiunto una maggiore efficienza e durata", definendolo "un importante passo avanti per la commercializzazione di display OLED efficienti lavorati in soluzione".

Con i nuovi OLED che promettono "una tecnica di fabbricazione economica e su larga scala", i pannelli dei futuri TV OLED potrebbero essere prodotti in modo più economico ed efficiente. Questo fa ben sperare per i prezzi dei TV OLED, che di recente non hanno registrato cali dello stesso livello dei TV QLED, che sono diventati meno costosi su base annua.

I prezzi degli OLED devono abbassarsi per rimanere competitivi

Chi si chiede se i prezzi degli OLED scenderanno nel 2023 non deve far altro che guardare al recente annuncio dei prezzi dei nuovi TV LG: gli OLED 2023 più economici dell'azienda, la serie B3, hanno un prezzo più elevato rispetto alla serie B2 del 2022.

L'arrivo della tecnologia QD-OLED di Samsung, utilizzata in televisori come il prossimo Samsung QN95C e Sony A95L, rappresenta una forte concorrenza per LG. Ciononostante, i migliori TV LG OLED di fascia alta, come la nuova serie G3, stanno registrando un aumento dei costi rispetto ai modelli G2 dello scorso anno.

Certo, l'aumento di prezzo dei TV G3 è dovuto soprattutto all'introduzione della nuova funzione Brightness Booster Max, che combina un elemento ottico chiamato MLA con un nuovo algoritmo di aumento della luce META e un dissipatore fisico per massimizzare la luminosità dello schermo.

Il nuovo G3 OLED e i QD-OLED di Samsung e Sony saranno opzioni costose e di fascia alta per il 2023. Nel frattempo, i normali televisori QLED, come per esempio i modelli economici Hisense U8H, stanno registrando grandi miglioramenti nella qualità dell'immagine grazie all'uso della retroilluminazione mini-LED, con televisori di punta come il Samsung QN95C che mostrano neri quasi simili a quelli degli OLED, offrendo al contempo una luminosità superiore.

Guardando al panorama dei televisori del futuro, è chiaro che i televisori OLED dovranno scendere di prezzo per rimanere competitivi, anche se ora sembra che stia accadendo il contrario.

La ricerca della National University di Pusan porterà a un calo dei prezzi dei TV OLED nel prossimo futuro? È difficile da prevedere sulla base di un abstract scientifico, ma l'ottimismo dei ricercatori è evidente e la tecnologia OLED ha chiaramente bisogno dell'aumento dell'efficienza produttiva di cui si parla per rimanere commercialmente valida.