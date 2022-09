Tre mesi di Apple TV+ gratis per i proprietari di TV e proiettori Samsung

I proprietari di Smart TV Samsung 2018-2022, The Freestyle e The Premiere potranno iscriversi e utilizzare gratuitamente per tre mesi il servizio Apple TV+ fino al 28 novembre, aprendo l’app Apple TV dalla schermata home del proprio dispositivo Samsung e seguendo le istruzioni.

Apple TV+ è la piattaforma streaming Apple lanciata nel 2019 che offre contenuti originali di successo come Ted Lasso, premiata agli Emmy, See, Severance, Loot, Pachinko e For All Mankind. A oggi, film, documentari e serie targati Apple Original hanno ricevuto 250 premi e 1.115 nomination.

Grazie alle ultime tecnologie dei migliori TV Samsung, sia per quanto riguarda l'immersività del suono che la qualità dell'immagine, i clienti potranno godere di un'esperienza streaming straordinaria su Apple TV+.

L'offerta è valida solo per i nuovi abbonati Apple TV+ e il rinnovo automatico dell'abbonamento dopo i 3 mesi gratis si può disdire in qualunque momento.