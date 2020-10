The Witcher, su Netflix è disponibile il making of della prima stagione

Le riprese della seconda stagione di The Witcher sono ricominciate, e Henry Cavill è tornato a pubblicare foto che lo ritraggono nei panni di Geralt sul suo account Instagram.

Dovremo attendere ancora mesi prima di poter assistere alla seconda serie, e per alleviare i bollenti spiriti dei fan in astinenza da Geralt libri e giochi a tema potrebbero non bastare. Per questo motivo Netflix ha deciso di pubblicare un episodio speciale della durata di 32 minuti chiamato: Making The Witcher. Il documentario è già disponibile su Netflix, qui sotto potete vedere il trailer ufficiale:

Se vi aspettavate qualcosa al livello di Disney Gallery: The Mandalorian potreste rimanere delusi, ma del resto si tratta di un singolo episodio.

A nostro avviso i fan della saga apprezzeranno molto il making of e le sequenze che mostrano gli addestramenti ai quali si sono sottoposti Henry Cavill e altri membri del cast per interpretare le scene di combattimento. Ovviamente ci sono anche delle parti dedicate agli effetti speciali, uno dei punti cardini della serie.

Netflix indora la pillola

Netflix ha in programma altri show a tema The Witcher per riempire il gap che separa la fanbase dalla seconda stagione, tra cui un prequel che prenderà il nome di The Witcher: Blood Origin e il film animato The Witcher: Nightmare of The Wolf. Ovviamente queste mosse sono legate al fatto che la serie è stata un enorme successo per la piattaforma.

Prevediamo che la stagione non uscirà prima della seconda parte del 2021, se non altro per il grande numero di effetti speciali che la caratterizzano e per il tempo richiesto dalla post produzione.