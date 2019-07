The Witcher, finalmente il primo trailer della nuova serie su Netflix

Netflix ha rilasciato il primo trailer del prossimo show televisivo basato sui romanzi di Andrzej Sapkowski (dalla quale ha preso spunto anche la famosissima serie di videogiochi).

Cosa abbiamo qui? Moùstri, effetti speciali, location stupende, e lo sguardo intenso del protagonista Henry Cavill (anche in Superman e Mission: Impossible fame).

Abbiamo aspettato la serie televisiva per un paio d'anni e la nostra pazienza verrà premiata molto presto - non c'è ancora una data ufficiale di lancio, ma Netflix ha confermato che sarà disponibile per lo streaming prima della fine del l'anno.

Le altre star che potete aspettarvi in questo adattamento sono Freya Allan nei panni di Ciri, Anya Chalotra nei panni di Yennefer e Anna Shaffer nei panni di Triss Merigold. Qui sotto potete godervi il trailer in tutta la sua gloria.

Lauren Schmidt Hissrich e il suo team sembrano aver riprodotto un mondo fantasy ricco e coinvolgente per The Witcher, e anche se i trailer potrebbero trarre in inganno, questo sembra molto promettente.

Sapkowski collabora in qualità di consulente creativo, quindi ci aspettiamo che lo show segua le storie brevi e il romanzo abbastanza da vicino. Il trailer suggerisce che le storie di origine di Ciri e Yennefer saranno centrali.

E ci sarà anche molta azione - nel trailer della durata di due minuti viene mostrato il protagonista mentre si confronta con un'ampia varietà di nemici, sia umani che non. Guardate il trailer fino alla fine per un colpo di scena.

Se non conoscete ancora il franchise di The Witcher, è incentrato sulle avventure del mutante cacciatore di mostri Geralt di Rivia (interpretato da Cavill). I libri originali sono già stati adattati in una serie televisiva polacca.