The Witcher, ecco quando ricominceranno le riprese della seconda stagione

Netflix ha confermato tramite un tweet che le riprese della stagione 2 di The Witcher riprenderanno ad agosto. La serie era stata sospesa a marzo, quando il nuovo membro del cast Kristofer Hivju era risultato positivo al coronavirus.

Poche settimane dopo l'intero settore cinematografico si è bloccato, tranne per alcune serie che fortunatamente avevano concluso le riprese prima che la pandemia di coronavirus sfociasse nel lockdown (la stagione 2 di The Mandalorian e la stagione 2 di The Umbrella Academy, per esempio).

Le riprese della seconda stagione di The Witcher si stavano svolgendo nel Regno Unito quando è avvenuta la sospensione. Ecco il tweet in rima che Netflix ha condiviso per segnare la notizia, da immaginare come se lo stesse cantando Ranuncolo:

I’m dusting off my lute and quill,I have some news, some mead to spill:After all the months we’ve been apartIt’s time for production to restart.The Witcher and his bard – who’s flawless,Will reunite on set 17 August.June 22, 2020

Sta arrivando anche un film d'animazione di The Witcher

Il debutto della seconda stagione di The Witcher è previsto entro la prima metà del 2021 su Netflix.

Non è chiaro se l'arresto della produzione influenzerà anche l'uscita del già annunciato The Witcher: Nightmare of the Wolf, che parlerà di Vesemir, il mentore di Geralt (e che sarà interpretato nella seconda stagione dall'attore Kim Bodnia, della serie TV Killing Eve).

È possibile che Netflix decida di rilasciare The Witcher: Nightmare of the Wolf prima che esca la seconda stagione per intrattenere il pubblico fino al ritorno di The Witcher. Studio Mir (La leggenda di Korra) è lo studio di animazione dietro a questo film, che forse riprenderà le vicende della serie principale.