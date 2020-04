Sony XH95 potrebbe imporsi come uno dei migliori TV 4K

Sony XH95, il TV 4K HDR di punta dell'azienda per il 2020, sarà presto disponibile a partire da 1399 euro (prezzo consigliato da Sony), per il modello da 49 pollici. Saranno disponibili anche modelli da 55, 65, 75 e 85 pollici.

Per un TV dotato di pannello LCD è un prezzo certamente salato, ma XH95 offre il meglio della tecnologia di Sony, grazie al processore X1 Ultimate e al supporto Dolby Vision e Dolby Atmos , nonché allo stand compatto e sobrio.

XH95 sarà disponibile poche settimane dopo il lancio delle varianti economiche, XH81, XH80 e X70, che utilizzano il ​​processore X1 standard, anziché l’X1 Ultimate. Il più economico dei tre (X70) dovrebbe avere un prezzo di partenza di 650 euro, per la versione da 43 pollici. Vi consigliamo di non farvi ingannare da alcune funzioni come la modalità calibrata per Netflix sponsorizzata da Sony e altri produttori, poiché non migliorerà la vostra esperienza visiva più di tanto.

Il comparto audio

Sony XH95 supporterà la tecnologia Acoustic Surface+ Audio per far vibrare il pannello stesso e migliorare il soundstage. Non vi basta? Questo prodotto vanta anche la tecnologia Sound-from-Picture Reality, che abbina con precisione l'uscita audio alla rispettiva sorgente sullo schermo (durante una conversazione avrete la sensazione che i suoni provengano dalla bocca dell’interlocutore).

Sfortunatamente, non tutti i modelli usufruiranno delle funzionalità audio avanzate: i modelli da 49 pollici e 85 pollici sono privi dell'unità X-Balanced Speaker, inoltre i primi mancheranno anche della tecnologia Acoustic Multi-Audio.