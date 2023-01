The Last of Us arriva su Prime Video

La serie TV HBO The Last of Us sta per arrivare su Prime Video, ma sarà disponibile solo sulla piattaforma streaming di Amazon in Francia.

Secondo The Hollywood Reporter (Si apre in una nuova scheda) e Deadline (Si apre in una nuova scheda), Warner Bros. Discovery (WBD) - la società madre di HBO - ha raggiunto un accordo storico con Amazon per il debutto del "Warner Pass". Il nuovo accordo sui contenuti consentirà a Prime Video di trasmettere tutte le serie televisive HBO in Francia e offrirà l'accesso a 12 canali di proprietà della WBD, tra cui Eurosport, Cartoon Network e Discovery Channel.

L'annuncio non potrebbe arrivare in un momento migliore per gli abbonati francesi a Prime Video. The Last of Us, l'adattamento televisivo HBO dell'omonima e amatissima serie di videogiochi di Naughty Dog è una delle serie TV più attese del 2023, uscirà in Italia lunedì 16 gennaio in esclusiva su Sky e Now TV.

Grazie a questo accordo, dallo stesso giorno gli utenti Prime Video francesi potranno vedere in streaming ogni episodio di The Last of Us gratuitamente insieme alle altre serie TV Prime Video disponibili.

Anche la 4° stagione di Succession sarà disponibile su Prime Video in Francia. (Image credit: HBO)

"Siamo orgogliosi di presentare questa nuova collaborazione con Prime Video in Francia", ha dichiarato in un comunicato stampa Pierre Branco, Direttore Generale di WBD Francia, Benelux e Africa. "Il lancio del Warner Pass è un'ottima notizia per il pubblico francese, dal momento che i fan potranno vedere tutte le loro serie HBO preferite e i nostri 12 canali televisivi con un unico abbonamento".

Il prezzo del Warner Pass non è ancora stato rivelato, ma verrà offerto ai clienti di Prime Video Francia a partire dal mese di marzo. Attualmente, un abbonamento mensile a Prime Video in Francia costa 5,99€ al mese. Tuttavia, non è chiaro se i clienti francesi potranno aggiungere il Warner Pass al loro piano attuale pagando un costo aggiuntivo, o se dovranno acquistare un nuovo abbonamento congiunto Prime Video-Warner Pass per beneficiare dell'offerta.

Curiosamente, l'accordo di WBD con Prime Video non influirà sui piani di HBO per il lancio futuro del servizio streaming congiunto HBO Max-Discovery in Francia. La fusione tra Warner Bros e Discovery, annunciata nell'aprile del 2022, implica che i servizi streaming delle due aziende - HBO Max e Discovery Plus - saranno riuniti in un'unica piattaforma. L'annuncio di questa nuova piattaforma streaming, che si dice si chiamerà Max, è atteso per quest'anno.