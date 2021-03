Televisori LG 2021, ufficiali i prezzi dei nuovi OLED

LG ha ufficializzato i prezzi e la disponibilità della linea di televisori OLED 2021, tra cui i modelli top di gamma OLED C1 e OLED G1.

I prezzi per la serie LG OLED C1, ovvero il rimpiazzo degli LG OLED CX dello scorso anno, partono da 1799€ per il modello da 48" fino ad arrivare a 7.999€ per la versione da 83".

Per quanto riguarda la serie LG OLED G1, che andrà a sostituire la serie LG OLED GX, si parte da una base di 2.499€ per il modello da 55" e si arriva a un massimo di 4.999€ per il modello da 77".

Se quest'anno volete portarvi a casa un OLED economico, LG ha la soluzione per voi: con la serie OLED A1 (il rimpiazzo della serie LG OLED BX del 2020) potrete acquistare un televisore OLED al prezzo di partenza di 1.499€ per il modello da 48".

La data di lancio in Italia è prevista per il secondo trimestre 2021: arriveranno per primi i modelli della serie OLED C1 e per ultimi quelli della serie OLED A1.

Televisori LG OLED 2021 in Italia: prezzo e disponibilità

LG OLED A1: prezzi in Italia

LG OLED A1 48" - 1499€

LG OLED A1 55" - 1.599€

LG OLED A1 65" - 2.399€

LG OLED A1 77" - 3.899€

LG OLED C1: prezzi in Italia

LG OLED C1 48" - 1.799€

LG OLED C1 55" - 2.199€

LG OLED C1 65" - 3.199€

LG OLED C1 77" - 4.299€

LG OLED G1: prezzi in Italia