TCL, i nuovi TV mini-LED vantano la luminosità più alta mai raggiunta

Dal 2018, TCL ha sfruttato al meglio la tecnologia mini-LED, leggermente più economica rispetto a quella dei TV OLED. Ora l'azienda si dedica a progetti più ambiziosi con i modelli di ultima generazione, dichiarando un'esperienza visiva "ancora migliore, con un contrasto elevato e preciso, meno blooming, alta luminosità e una migliore uniformità".

A quanto pare, i nuovi TV mini-LED di TCL vantano i livelli di luminosità più elevati mai raggiunti dall'azienda (con un picco di luminosità HDR di 2.000 nit, che dovrebbe significare ottime prestazioni anche in pieno giorno). Ci saranno anche più zone di local dimming per un contrasto più preciso.

La nuova serie C84 rappresenta la proposta mini-LED premium di TCL, disponibile nei formati da 55, 65, 75 e 85 pollici. Dotata di tecnologia QLED e supportata dai nuovi algoritmi di qualità dell'immagine AiPQ 3.0 di TCL, la Serie C84 di TCL vanta anche Dolby Vision IQ per l'HDR e il supporto Dolby Atmos nel reparto audio.

(Image credit: TCL)

Per i gamer TCL ha presentato la nuova serie C74, che combina i QLED con la tecnologia Full Array Local Dimming, in grado di raggiungere 1.000 nit di luminosità (un passo indietro rispetto ai mini-LED, ma comunque impressionante), e il supporto a 144 Hz per i giochi di nuova generazione. Questo nuovo modello (disponibile nei formati da 55, 65 e 75 pollici) può raggiungere anche una frequenza di aggiornamento di 240 Hz abbassando la risoluzione.

Infine c'è la nuova serie C64 di TCL, disponibile nei formati da 43 pollici, 50 pollici, 55 pollici, 65 pollici, 75 pollici e 85 pollici. Dotato della tecnologia QLED di TCL, questo nuovo televisore è l'acquisto più conveniente per chi vuole un'ampia gamma di colori HDR e, sebbene sia uno schermo a 60 Hz come standard, può raggiungere i 120 Hz per i giochi a una risoluzione inferiore (anche se solo per i modelli dai 55 pollici in su). Anche questo schermo è certificato con Dolby Vision e Dolby Atmos, nonostante il prezzo basso, ed è dotato di supporto HDR10+.

Se volete un dispositivo aggiuntivo da abbinare al vostro nuovo TV TCL, c'è anche la nuova soundbar 2023 S64 Dolby Audio.