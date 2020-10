Surface Laptop Go ufficiale, Microsoft propone prezzi più bassi

Microsoft ha da poco res ufficiale il nuovo Surface Laptop Go, vale a dire un nuovo membro della famiglia Surface. Si tratta di un portatile da 12,4 pollici dal prezzo relativamente contenuto. Come il nome lascia intuire, è una derivazione del Surface Laptop, ispirato al Surface Go (che ha avuto un grande e meritato successo).

Il nuovo portatile Microsoft è interessante di per sé, ma si preannuncia anche come un concorrente e un'alternativa al MacBook da 12" con CPU ARM, che ci aspettiamo di vedere entro la fine dell'anno.

Il Surface Laptop Go ha un touchscreen PixelSense da 12,4", processore Intel Core i5 di decima generazione, 8GB di RAM e un SSD da 256 GB, nella sua versione più potente e costosa.

I prezzi sono interessanti : si parte da 649 euro per la versione 4/64GB, per salire via via fino a €1019 per quella con 8 GB di RAM. Il modello meno costoso ci sembra anche quello meno conveniente, mentre il top di gamma ha un prezzo piuttosto competitivo - ma avremmo preferito avere anche in Italia la versione da 16GB.

Surface Laptop Go sarà disponibile in Italia dal prossimo 12 novembre ma lo si può prenotare subito sul sito Microsoft.

Abbiamo poi una tastiera completa e un touchpad abbastanza grande in rapporto alle dimensioni. La tastiera è particolarmente importante, perché spesso i computer di piccole dimensioni anche anche tasti troppo piccoli, scomodi e frustranti da usare. Sembra che su questo aspetto per Microsoft abbia fatto le cose come si deve.

L'autonomia dichiarata è pari a 13 ore. Ci sono una porta USB-C, una USB-A e il connettore jack per le cuffie, oltre al connettore proprietario Surface. Il Surface Laptop Go è disponibile in tre diverse colorazioni.

Nuovo Surface Pro X

Microsoft ha anche introdotto un nuovo Surface Pro X, dotato del nuovo processore Microsoft SQ2, una CPU ARM progettata dalla stessa azienda. Con il nuovo hardware arriva, prevedibilmente, la promessa di maggiori prestazioni e più autonomia.

Non ci sono altre novità quindi possiamo parlare di un aggiornamento minore per Surface Pro X, ma c'è anche un nuovo colore per il dispositivo e ben tre per la Signature Keyboard. In arrivo anche alcuni nuovi accessori.