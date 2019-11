Surface Laptop 3, Microsoft potrebbe abbandonare Intel per AMD

A quanto pare, Microsoft potrebbe presentare un Surface Laptop 3 da 15 pollici con processori AMD Ryzen. L'occasione potrebbe essere l'evento dedicato a Surface Hardware previsto per il 2 ottobre.

Se questa indiscrezione fosse vera, sarebbe una prima volta assoluta per un processore AMD all'interno di un dispositivo Surface. Infatti, finora, Microsoft ha sempre scelto Intel per le CPU.

Sarebbe senz'altro un bel colpo da parte di AMD e un boccone decisamente amaro per Intel, se le cose andassero così. Infatti i prodotti della gamma Microsoft Surface, sono i portatili di punta del gigante di Redmond, utilizzati come vetrina per far esprimre al meglio Windows 10, quindi puntare su AMD potrebbe spingere gli utenti a pensare che Microsoft consiglia questi processori per ottenere il massimo da Windows 10.

L'indiscrezione, diffusa da reported by WinFuture, proviene da voci presenti in database riservati in mano ai dettaglianti europei. Questo spinge WinFuture a scrivere che "si può affermare con una certa sicurezza che il nuovo Surface 3 da 15 pollici avrà a bordo CPU AMD".

Meraviglia da 15 pollici

Si dice anche che Surface Laptop 3 avrà uno schermo da 15 pollici, mentre i modelli precedenti avevano solo la variante da 13.

Questa scelta, può essere vista come il tentativo di Microsoft di accaparrarsi le attenzioni degli utenti che desiderano avere un notebook più grande.

Ancora non sappiamo quali CPU AMD sarebbero presenti su un eventuale Surface Laptop 3 da 15 pollici, ma sempre WinFuture suggerisce che AMD Ryzen 5 3550H e AMD Ryzen 7 3750H sono nel novero dei candidati, visto che si tratta di quad core potenti e con grafica integrata AMD Radeon RX Vega e quindi ideali per un laptop con un ampio display.

Noi di TechRadar saremo presenti in prima persona all'evento del 2 ottobre e, se dovesse venire presentato questo modello di Surface Laptop 3, sarete sicuramente i primi a saperlo. Vi aspettiamo!