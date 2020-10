Summer Games Fest, Geoff Keighley proverà in diretta il controller PS5 DualSense

Il controller DualSense di PS5 è stato svelato da Sony all'inizio di quest'anno ma, da allora, non abbiamo avuto molte informazioni riguardo, a parte pochi rumors .

Oggi probabilmente le cose cambieranno. Geoff Keighley ha infatti annunciato che nel suo evento Summer Games Fest mostrerà il controller DualSense.

L'evento includerà le sue impressioni sull'uso del controller PS5 e un'intervista con Eric Lempel, responsabile del marketing mondiale di PlayStation.

Keighley lo ha rivelato direttamente su Twitter, mostrando una breve clip del DualSense su un tavolo mentre il creatore del Summer Games Fest elogiava la filtrazione dell'aria del controller. Il video si conclude con Keighley che prende con una mano il controller, che sembra essere effettivamente abbastanza grande come avevamo previsto o comunque più grosso dei controller PlayStation che abbiamo visto fino ad oggi.

Speriamo che potremo vedere il controller PS5 in azione per poter dare uno sguardo più da vicino alle sue caratteristiche, come il feedback tattile, i trigger adattivi e il nuovo pulsante "Create". Ma è più probabile che l'intero evento sia basato soltanto sulle impressioni di Keighley sul dispositivo.

This is the #PlayStation5 DualSense Controller. Tomorrow at Noon ET / 9 am PT, it's time to go hands on. Can't wait to tell you about my experience. https://t.co/Hp7WuLrjXk #SummerGameFest pic.twitter.com/hvxTouNrc1July 16, 2020