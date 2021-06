Starfield arriva a novembre 2022, ma niente PS5

Starfield si è mostrato durante la presentazione dei giochi Xbox e Bethesda, durante l'E3 2021. In questa occasione, è stata rivelata la data di uscita, fissata per l'11 novembre 2022, inoltre è stata confermata l'esclusività per la piattaforma Xbox.

Il nuovo trailer di Starfield era stato divulgato dal Washington Post prima dell'evento, anticipando la data di uscita del gioco. Poco tempo dopo, abbiamo potuto dare un'occhiata al teaser trailer ufficiale, in cui è possibile osservare un po' del mondo di Starfield.

Nel trailer possiamo vedere un astronauta mentre prepara la propria nave per il decollo, mentre una voce fuori campo ci dice che apparteniamo a una certa "Costellazione", suggerendo il fatto che abbiamo trovato qualcosa che rappresenta la "chiave per aprire tutto". Potete dare un'occhiata al trailer qui sotto:

Esclusiva Xbox

Ci sono cattive notizie per i possessori di PS5, dato che Microsoft ha confermato che Starfield è un'esclusiva Xbox e che, dunque, arriverà su Xbox Series X, Xbox Series S e PC, ma non sulla console Sony. Questa decisione è in linea con i precedenti commenti del responsabile di Xbox Phil Spencer, che aveva dichiarato che i prossimi titoli Bethesda saranno esclusive delle "piattaforme in cui esiste il Game Pass". Tuttavia, al momento, non ci sono conferme definitive dell'assenza di Starfield su PS5.

Microsoft ha svelato anche che Starfield arriverà su Xbox Cloud Gaming e Xbox Game Pass già dal lancio.

Ci auguriamo di avere maggiori informazioni su Starfield nei prossimi mesi, in ogni caso adesso abbiamo una data da attendere.