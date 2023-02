Star Wars Jedi: Survivor, uscita, trailer e novità

Star Wars Jedi: Survivor uscirà ad aprile. Tra pochi mesi avremo accesso al prossimo capitolo della storia del Jedi in esilio Cal Kestis. L'imminente uscita del seguito di Jedi: Fallen Order è una chicca per i fan di Star Wars e dei soulsborne.

Jedi: Survivor di Respawn Entertainment è un gioco d'azione in terza persona story-driven (la progressione nel gioco sarà guidata dalla trama), ambientato nell’universo di Star Wars di George Lucas. Il seguito di Jedi: Fallen Order uscirà per PS5, Xbox Series X, Series S e PC e continuerà la storia di Cal Kestis cinque anni dopo il gioco originale. Ambientato prima di Star Wars: Una nuova speranza, Jedi: Survivor si svolge durante uno dei periodi più bui della storia di Star Wars, continuando a porre l'accento sull'avventura, l'esplorazione e le battaglie cinematografiche dell'originale.

Continuate a leggere per scoprire tutto quello che sappiamo su Star Wars Jedi: Survivor, comprese le ultime notizie, i trailer e i dettagli sul gameplay.

Star Wars Jedi: Survivor, in breve

Che cos'è? Il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order.

Il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order. Per quali piattaforme sarà disponibile? PS5, Xbox Series X|S e PC

PS5, Xbox Series X|S e PC Quando esce? 29 aprile 2023

Star Wars Jedi: Survivor: uscita e disponibilità

(Image credit: EA)

Star Wars: Jedi: Survivor verrà distribuito il 29 aprile 2023 per PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Il titolo arriverà anche su Xbox Game Pass e sarà disponibile per i possessori di Game Pass Ultimate, ma la data non è ancora stata confermata.



L'uscita di Jedi: Survivor era originariamente prevista per il 17 marzo 2023, ma gli sviluppatori di Respawn hanno annunciato nel gennaio 2023 che il gioco uscirà il 28 aprile, in modo da avere il tempo necessario per ottimizzare il gioco. Tuttavia, è possibile preordinare Star Wars Jedi: Survivor già da ora.

Star Wars Jedi: Survivor, i trailer

L'ultimo trailer

L'ultimo trailer di Jedi: Survivor è stato pubblicato tra le numerose anteprime dei The Game Awards 2022. Questo "Official Reveal Trailer", un ibrido tra azione cinematografica e teaser del gameplay, fa intuire il tono cupo del gioco e le frenetiche sequenze di combattimento.

Il trailer è piuttosto criptico per quanto riguarda i dettagli della trama, ma sembra che il protagonista di Jedi: Survivor, Cal Kestis, sia destinato a un viaggio accidentato, in senso letterale e figurato. Dall'atterraggio di fortuna su un pianeta arido alla lotta contro alcuni tizi dall'aspetto ambiguo nel bel mezzo di una città deserta.

Per visionare tutti i trailer rilasciati finora è possibile visitare il canale YouTube di EA dedicato al gioco.

Star Wars Jedi: Survivor, trama e ambientazione

Star Wars Jedi: Survivor continua la storia di Cal Kestus, un Jedi che è sopravvissuto all'eliminazione del suo ordine fuggendo ai confini della galassia. In Jedi: Fallen Order, scopriamo che Cal non può sfuggire al lungo braccio dell'Impero e si ritrova presto a combattere per la sua vita contro le forze dell'Inquisizione. Lavorando con un altro Jedi in esilio, Cal lotta per ricostruire l'Ordine.

Ambientato cinque anni dopo Fallen Order, Jedi: Survivor continua la storia di Cal. Secondo il sito web del gioco, il nostro eroe è diventato un Cavaliere Jedi a tutti gli effetti. Tuttavia, Cal è ancora perseguitato dai "ricordi e dalle aspettative dell'Ordine Jedi". Oltre a tutto ciò, sembra che porterà la lotta all'Impero in un modo nuovo.

Anche se sappiamo che Cal e il suo fidato droide BD-1 riprenderanno i loro ruoli in Jedi: Survivor, non sappiamo esattamente quali membri del cast di supporto torneranno. Tuttavia, il trailer mostra un nuovo personaggio che vanta uno stretto legame con il nostro protagonista. La nuova aggiunta Bode Akuna è un mercenario che, secondo Game Informer, "forma un legame speciale" con Cal, svolgendo un "ruolo di personaggio A.I. amico che aiuta sia nel combattimento che nell'attraversamento".

Star Wars Jedi: Survivor, gameplay

(Image credit: EA)

Jedi: Survivor continua la tradizione del suo predecessore, offrendo azione in terza persona, duelli a colpi di spada laser e tutti i poteri della Forza. Anche se non abbiamo ancora molti dettagli concreti, il gameplay che abbiamo visto nei trailer di Jedi: Survivor indica che l’impianto Soulslike dell’originale è stato mantenuto.

Tuttavia, il direttore del gioco Stig Asmussen ha lasciato trapelare più di qualche indizio sulle nuove meccaniche che saranno presenti in Jedi: Survivor. In un'intervista rilasciata a Game Rant nel dicembre 2022, Asmussen ha spiegato che Cal sarà in grado di utilizzare cinque posture diverse, ognuna con i propri punti di forza e di debolezza. Queste includono la sciabola singola standard, la doppia sciabola, una sciabola a bastone simile a quella di Darth Maul, una sciabola a guardia incrociata e una combo sciabola/blaster.



I fan di Guerre Stellari noteranno che l'ultimo stile si discosta nettamente dall'ortodossia Jedi. Dopotutto, lo stesso Obi-Wan criticò la natura "goffa e casuale" di un blaster. Tuttavia, in linea con il tono grintoso della serie, sembra che Cal stia facendo tutto il necessario per sopravvivere, anche se questo significa andare contro le convenzioni Jedi.

Star Wars Jedi: Survivor, novità

(Image credit: EA)

Jedi: Survivor sembra essere un titolo next-gen a tutti gli effetti e i giocatori di PS4 e Xbox One non potranno mettere le mani sull'ultimo capitolo dell'avventura di Cal Kestis.

In una recente intervista, il direttore del gioco Stig Asmussen ha chiarito che gli sviluppatori di Jedi: Survivor volevano "sfruttare i processori più veloci, la memoria più ampia/veloce, i tempi di caricamento migliori, ecc. per creare mappe molto più grandi, con maggiori dettagli, una maggiore densità, una più ampia varietà di nemici/PNG e una fedeltà complessiva".