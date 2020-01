Star Trek: Picard là dove nessuna serie è mai giunta prima

Conosciamo tutti il motto che ha reso celebre la fortunata serie Star Trek: “per andare là dove nessun uomo è mai giunto prima”. Certo tutti abbiamo sognato di vestire i panni dei vari capitani dell’Enterprise ma, sicuramente, mai avremmo pensato che, dopo Kirk, un altro capitano diventasse un’icona in questo universo. Stiamo parlando di Pickard, il primo a meritarsi uno spin off interamente dedicato a lui e alla sua più ristretta cerchia di ufficiali.

Ma la cosa davvero incredibile è che, nonostante il primo episodio di Star Trek: Pickard non abbia ancora debuttato né su Amazon Prime Video, né sul servizio All Access della CBS, la produzione abbia già rinnovato i contratti per la seconda serie. Come abbiamo già detto gli episodi ruoteranno attorno alla personalità di Jean-luc Picard, che tornerà a solcare lo spazio infinito assieme ai suoi più fidati amici dopo la morte di Data e la distruzione del pianeta Romulus.

La messa in onda (termine arcaico in un’epoca di streaming lo sappiamo, ma Picard legge ancora libri di carta) del primo episodio è prevista per il 23 gennaio ed è la prima volta che Patrick Stewart riveste i panni che lo hanno reso celebre dopo Star Trek: Nemesis del 2002.

Julie McNamara, EVP per i contenuti originali di CBS All Access ha detto che “l’energia e il fermento attorno alla premiere di Star Trek:Picard ha raggiunto livelli superiori a quanto noi tutti in CBS All Access potessimo mai pensare. Siamo davvero entusiasti nell’annunciare i progetti per la seconda serie in anticipo sul debutto della prima, e siamo convinti che i fan di Star Trek e i nuovi spettatori resteranno affascinati dal cast e dalle storie che gli autori hanno creato fin dalla premiere del 23 gennaio”.

Star Trek: Picard sarà disponibile in Italia su Amazon Prime Video a partire dal 24 gennaio.

Cosa succederà?

Con la prima stagione di Star Trek: Picard ancora racchiusa in un'aura di segretezza è difficile capire cosa aspettarsi dalla seconda. Ma Picard è presente nel titolo stesso del programma e, quanto meno, possiamo aspettarci un suo ritorno.

Secondo Deadline l'uscita della seconda serie è prevista per gli ultimi mesi del 2020 o per i primi del 2021. Questo significa che i fan non dovranno aspettare poi molto per la nuova avventura del Capitano Picard. Tra le attese ci si aspettano almeno 10 episodi, lo stesso numero di quelli della prima.