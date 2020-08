SSD Kingston da 480 GB a meno di 50 euro

SSD Kingston da 480 GB | 49 euro su eBay L'SSD Kingston da 480 GB è in offerta su eBay a soli 49 euro, grazie a uno sconto del 30% sul prezzo di listino. Se volete dare una marcia in più al vostro PC, questa è un'interessante offerta. Si tratta di un modello da 2,5 pollici, abbastanza piccolo da entrare anche nei case compatti. La capacità è discreta (480 GB), in ogni caso, vi basterà trasferire su questo dispositivo solo il sistema operativo e le applicazioni con le quali lavorate per ottenere le prestazioni di cui avete bisogno. I file "secondari" come video, immagini e videogame, si possono sempre salvare sul classico HDD. In questo modo, risparmierete molti soldi e non dovrete più patire lunghi processi di caricamento.

Con 49 euro potrete dare nuova vita al vostro vecchio PC, infatti il modello che vi proponiamo è un SSD con interfaccia SATA, la stessa degli HDD. Anche le schede madre più vecchie lo supportano.

Vi consigliamo il modello da 480 GB, poiché quelli con tagli minoori hanno prestazioni inferiori. Il modello in promozione raggiunge i 500 MB/s in lettura e 450 MB/s in scrittura, mentre i modelli più piccoli arrivano a un massimo di 350 MB/s in scrittura e, considerata la differenza di prezzo e di dimensioni, vantano un rapporto qualità/prezzo inferiore.

L'installazione del disco su PC fisso o portatile è davvero basilare e online troverete molti tutorial che vi guideranno nel processo. Si tratta davvero di un'operazione che anche un principiante può completare senza intoppi. La clonazione dei file è altrettanto semplice e l'azienda consiglia di usare il software Acronis True Image.

Samsung 860 QVO

(Image credit: Samsung)

Samsung 860 QVO è in vendita su eBay a 100 euro (sconto del 17%). È uno degli SSD da 2,5 pollici più venduti in Italia per via del prezzo competitivo, delle buone prestazioni e dell'ampia capacità (il modello che vi proponiamo è da 1TB). Se cercate un unità a stato solido capiente e performante, questa è la soluzione perfetta.

Seagate BarraCuda (4 TB)

(Image credit: Seagate)

Seagate BarraCuda da 4 TB è in vendita su Amazon a 90 euro. Gli SSD permettono di velocizzare il caricamento dei software, ma il rapporto spazio d'archiviazione-prezzo degli HDD meccanici è molto superiore.

Il modello che vi proponiamo ha una capacità di ben 4 TB, è perfetto per memorizzare ricordi di famiglia, video, telefilm, film, musica, ecc. Questo dispositivo da 3,5 pollici e 7200 RMP presenta anche 256 MB di cache.

Chiavetta USB KEXIN da 128 GB

(Image credit: Kexin)

Chiavetta USB KEXIN da 128 GB a circa 19 euro su Amazon. Talvolta, è utile aver con sé una pennetta USB, specie se è molto capiente. Per questo motivo, vi consigliamo la chiavetta USB KEXIN con uno spazio d'archiviazione di ben 128 GB.

Costa poco e le prestazioni sono interessanti (supporta l'interfaccia USB 3.1), inoltre presenta anche un connettore USB-C, quindi potete connetterla anche allo smartphone. Basta attaccarla alle chiavi di casa per avere sempre con sé un comodo e ampio spazio d'archiviazione.