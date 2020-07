Spotify non funziona? Ecco come risolvere

Molti utenti iPhone e iPad oggi hanno riferito che le app di Spotify, TikTok, Tinder, Waze, Mario Kart Tour, PUBG Mobile e Pinterest per iOS non hanno funzionato per un po', e molti utenti continuano a riscontrare il problema.

Facebook ha riconosciuto che un problema si è verificato con alcune app mobile che usano gli SDK di Facebook per iOS, confermando di essere al lavoro per risolverlo. Molte app come Spotify, invece, sono riuscite a risolvere il problema separatamente.

Secondo le stime di Down Detector, un servizio che riferisce in tempo reale i problemi di vari servizi, le segnalazioni sono iniziate verso le 12:30 (ora italiana), continuando per diverse ore. Non si sa ancora il numero esatto di app coinvolte, ma sicuramente ce ne sono altre oltre a quelle elencate qua sopra.

Noi di TechRadar possiamo confermarvi che l'app di Spotify oggi non ha funzionato nè su iPhone nè su iPad. Se la si provava ad aprire, l'app crashava prima di riuscire a caricarsi, mantenendo visibile sullo schermo solo il logo per qualche secondo.

L'app invece funzionava correttamente sui dispositivi Android e anche sull'app per PC.

@Spotify App is suddenly crashing upon opening App version: 8.5.66iOS: 13.5.1Tried:-Restarting the phone-Redownloading the appany suggestions? pic.twitter.com/zWbzng7NYOJuly 10, 2020

Disinstallarla e reinstallarla non è servito a niente, anche se molti utenti riferiscono di averci provato. Al momento l'app di Spotify si apre, ma la musica non viene ancora riprodotta correttamente su alcuni dispositivi iOS.

Come risolvere?

Ci siamo accorti che staccando i dati e disabilitando il Wi-Fi alcune di queste app si potevano usare. Abbiamo provato a farlo con un iPad, dal quale siamo riusciti ad accedere a Spotify e ascoltare musica offline dalle nostre playlist che avevamo precedentemente scaricato.

Questa può essere una buona soluzione temporanea nell'attesa che il problema venga risolto su tutti i dispositivi interessati.