Spotify, disponibili i testi delle canzoni in tempo reale

Un numero crescente di utenti Spotify sta segnalando di avere accesso ai testi delle canzoni, sincronizzati con le tracce che stanno ascoltando.

Spotify ha testato questa funzione con un piccolo numero di persone verso la fine dello scorso anno e ora sembra che i testi delle canzoni siano disponibili per un numero crescente di utenti. Sempre più persone potranno usare Spotify come un impianto karaoke portatile. Questa funzione è già attiva su Apple Music e YouTube Music.

Android Police riferisce che numerosi utenti Spotify stanno twittando dell'arrivo dei testi nell'app mobile, ma non è chiaro cosa determini chi ha accesso alla funzione.

I testi sono disponibili solo per alcuni clienti con Spotify Beta 8.5.46.848; la maggior parte degli utenti non ha accesso a questo servizio pur usando la stessa versione. Sembra che Spotify stia abilitando questa funzione in maniera del tutto casuale.

omg i just realized that spotify has lyrics feature now FINALLY YES YES YES pic.twitter.com/j4PEWzlLYI February 19, 2020

I testi sono stati gentilmente concessi da Musixmatch e alcuni utenti riportano che la funzione lyrics è arrivata anche nella versione desktop di Spotify, ma a un numero di utenti minore rispetto a quelli Android:

Was thinking recently that the one benefit of Apple Music over Spotify is the live time lyrics, and here we are mere weeks later: Spotify lyrics! Can’t wait to see it on mobile pls 🤞 pic.twitter.com/S7qsfVcDv6February 18, 2020