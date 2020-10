Spider-Man verrà aggiunto a Marvel's Avengers, ma solo su PS4 e PS5

È ufficiale che Spider-Man si aggiungerà ai propri compagni Avenger nel gioco Marvel's Avengers di Square Enix, ma almeno per il momento ciò avverrà solo sulle console di Sony, PS4 e PS5. L’approccio di Crystal Dynamics al personaggio è stato descritto come "proprio, univoco", e non sarà legato all'attuale e popolare gioco di Spider-Man per PS4. Il personaggio dell’uomo ragno verrà aggiunto al gioco all'inizio del 2021 e il DLC con la sua storia sarà scaricabile liberamente.

Crystal Dynamics starebbe lavorando alacremente per assicurarsi che il personaggio si muova e combatta come ci si aspetta, e nel gioco sarà possibile personalizzare l’uomo ragno come è possibile fare anche con gli altri Vendicatori, aggiornando le sue abilità e i gadget a sua disposizione per adattarlo al vostro stile di gioco. Saranno disponibili anche diverse livree estetiche per il personaggio.

Crystal Dynamics afferma che la loro versione dell'eroe si ispirerà alle classiche rappresentazioni di Spider-man create di Steve Ditko e John Romita. Un evento di gioco permetterà all’azienda di presentare il personaggio e i giocatori saranno in grado di dare un’occhiata al suo gameplay. Marvel's Spider-Man arriverà su PS4 il 4 settembre, mentre per la versione PS5 bisognerà attendere più avanti nell'anno.

Il più amato?

Spider-Man su PS4 è praticamente il perfetto gioco di Spidey: c'è poco da aggiungere sulla rappresentazione del personaggio di Insomniac, ma poter utilizzare il personaggio anche insieme ai propri compagni Avengers sarà fantastico per i veri appassionati della saga.

Se non altro, ciò significa che in futuro potrebbero essere aggiunti ulteriori personaggi. Come Wolverine, ad esempio. È uno dei più amati e non escludiamo di vederlo inserito nel corollario degli eroi disponibili.