Sony: PS5 sarà la "console più veloce del mondo", meglio di Xbox Project Scarlett

La Play Station 5 di Sony, sarà la "console più veloce del mondo", stando a un recente annuncio di lavoro Sony.

É stato pubblicato un annuncio di lavoro per un senior Cloud Engineering Manager e Sony Interactive Entertainment ha fatto questa audace affermazione, che senza dubbio solleverà un polverone dato lo stato dell'attuale generazione di console e dato che la Xbox One X offre delle prestazione nettamente superiori rispetto alla PS4 Pro.

La proposta di lavoro dice che il potenziale candidato aiuterà "a costruire la prossima generazione di infrastrutture cloud" e "sarà anche uno dei leader di un team di elite che è super entusiasta di lanciare la console più veloce del mondo (la probabile PS5) nel 2020."

Sony contro Microsoft

Con la Xbox Scarlett e la PS5 pronta per il lancio a fine 2020, il dubbio su quale console vince per quanto riguarda potenza e velocità sarà la più importante. Nel 2020 vedremo delle console sicuramente più veloci, che sarannò in grado di supportare schermi ad altissima risoluzione, render di gioco molto pesanti e grafiche assurde, verranno ridotti tutti i tipi di delay, lag e problemi alla connessione nei giochi multiplayer. Sicuramente sarà presente una grafica e un’interfaccia utente molto più fluida e coinvolgente. Soprattutto nel caso in cui si stia giocando a grossi Open World come CyberPunk 2077 o sparatutto molto frenetici come Call of Duty: Modern Warfare.

La velocità di entrambe le console di nuova generazione sarà senza dubbio un salto nel vuoto rispetto agli standard a cui sono abituati i giocatori adesso e piccole differenze prestazionali non potrebbero essere importanti per molti utenti. Pensiamo a giochi esclusivi o supporto per le periferiche come gli headset VR, con Sony che attualmente è il leader in molti settori.

Se la futura Play Station 5 può davvero vantare la "console più veloce del mondo", può portare via il più grande vantaggio che Xbox ha attualmente nella generazione corrente di console da gioco.