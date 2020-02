Sony, PS4 supera le 108 milioni di unità vendute mentre il prezzo della PS5 resta un mistero

Nonostante l’arrivo “imminente” della PS5 , il trimestre ottobre-dicembre di Sony ha visto un aumento del numero di vendite di PlayStation 4, raggiungendo un totale di 108,9 milioni di unità vendute.

Sony punta a vendere altre 13,5 milioni di console entro la fine di questo trimestre. Nell’ultimo resoconto finanziario di Sony emerge inoltre che sono aumentati gli abbonati al servizio PlayStation Plus, toccando i 38,8 milioni rispetto ai 36,3 dell’anno precedente.

Nel corso di un recente confronto con gli investitori è stato chiesto a Hiroki Totoki, direttore finanziario di Sony, perché l’azienda non si sia ancora espressa in merito al prezzo della prossima PlayStation.