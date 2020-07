Sony investe in Epic Games acquistando una quota per 250 milioni di dollari

Il primo vero assaggio di next-gen quest'anno lo abbiamo avuto grazie all'Epic Unreal Engine, con una tech-demo che girava direttamente su PS5 .

Successivamente Epic ha continuato a parlare delle caratteristiche dell'SSD della console, elogiando il fatto che il software del motore grafico fosse stato modificato anche per una compatibilità migliorata dell'hardware in questione.

Ultima ma non meno importante un 'intervista di pochi giorni fa alla rivista ufficiale PlayStation, in cui il vice direttore tecnico di Epic Games, Nick Penwarden, ha definito la PS5 un "capolavoro di progettazione".

I legami fra le due aziende sembra che si rafforzeranno ancora di più, infatti Sony ha deciso di investire 250 milioni di dollari nell’acquisizione di una quota di minoranza della società.

Oggi Sony Corporation ha annunciato , attraverso un comunicato stampa, l'intenzione di investire 250 milioni di dollari nell'acquisto di una quota di minoranza di Epic Games Inc. L'investimento rappresenta l'1,4% dell'azienda e fa salire la valutazione di Epic a quasi 18 miliardi di dollari.

Come detto in precedenza questo rafforza la forte relazione già esistente tra le due società, proprio quando Sony si sta preparando per la presentazione di PlayStation 5.

Il CEO di Epic Games, Tim Sweeney, ha pubblicamente elogiato la console definendola un "dispositivo straordinariamente bilanciato" e ha molto gradito il suo innovativo SSD. Sony Corporation si unirà a Tencent e ad altre società che detengono quote significative. La fusione è ancora soggetta alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative e non è sicuro quando o se sarà effettiva.

Da comunicato stampa di Sony : "L'investimento consente a Sony ed Epic di mirare ad ampliare la loro collaborazione, con le risorse e la tecnologia di Sony, la piattaforma di intrattenimento di Epic e il loro ecosistema digitale per creare esperienze uniche per consumatori e creatori"

Future esclusive Epic Games per PS5?

Questo significherà che, in un futuro prossimo, potremmo vedere titoli sviluppati da Epic Games in anteprima sulla console di Sony? Potrebbe anche essere solo una grossa manovra marketing di Sony, all'interno di alcuni eventi nei giochi di Epic in voga in questo momento, come per esempio Fortnite. Solo il tempo potrà confermare le varie ipotesi. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire eventuali novità.