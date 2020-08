Sony apre i pre-ordini PS5 negli Stati Uniti, ma non fornisce dettagli sul prezzo

Sony ha lanciato un programma di pre-ordine che consente agli utenti residenti negli Stati Uniti di acquistare PS5 direttamente dallo store dell’azienda. Per accedervi è necessario compilare un modulo di registrazione e, una volta fatto, attendere l’invito all'acquisto.

Tuttavia, stando a quanto riportato nell’annuncio, “ci sarà una quantità limitata di console disponibili per il preordine”. Questo significa che, anche una volta selezionati, solo i clienti più veloci riusciranno a ordinare la console Sony.

Come riportato sulla pagina FAQ dell’azienda, riempire il modulo non da alcuna garanzia di accesso al pre-ordine, bensì saranno “i precedenti interessi e le attività Playstation” dell'utente a determinare la selezione. Ogni invito sarà disponibile a tempo limitato, e consentirà di acquistare una sola console per ciascun ID PSN, oltre a una lista di accessori tra cui 2 controller PS5 DualSense, 2 stazioni di ricarica wireless, 2 cuffie wireless Pulse 3D, 2 telecomandi per i media e 2 webcam HD.

Purtroppo, almeno per ora, non è possibile accedere al servizio dall’Italia o da altri paesi dell’Unione Europea. Nonostante questa iniziativa, Sony non ha ancora fornito alcun dettaglio sul prezzo e sulla data di uscita della sua console next-gen.