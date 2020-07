Snapdragon 865 Plus è ufficiale: ecco come sarà il nuovo processore Qualcomm

Solo poco tempo fa abbiamo visto , grazie a un tweet subito cancellato di ROG Global, l'effettiva presenza dello Snapdragon 865 in versione Plus.

I rumor si sono inseguiti e anche il Lenovo Legion Gaming si è aggiunto alla lista dei dispositivi in cui potrebbe essere implementata l'ultima versione di questo SoC.

Ora sembra che Qualcomm abbia finalmente ufficializzato lo Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform.

Le specifiche

Confermati anche i rumor per quanto riguarda il tipo di processore: infatti non si tratta di un nuovo modello, ma di un aggiornamento dell'attuale Snapdragon 865 , presentato lo scorso dicembre. Questa versione ha una velocità maggiore, fino al 10% in più (Prime Kryo 585), con un clock di 3.1 GHz contro i 2.84GHz a cui si fermava il modello base. Aumentate anche le prestazioni di rendering della GPU Adreno 650.

Il SoC include le specifiche tipiche di Snapdragon Elite Gaming di Qualcomm, un insieme di hardware e software pronto a riscrivere completamente l’esperienza del mobile gaming. Il processore viene stampato con lo stesso processo produttivo del predecessore, a 7 nanometri, e troviamo otto core Kryo 585 con diverse frequenze.

Qualcomm, con il nuovo SoC, promette prestazioni di fascia alta in ambito gaming, e caratteristiche uniche in questa categoria di smartphone come il supporto fino a 144 fps anche in Quad HD e la possibilità di aggiornamento dei driver della GPU, come accade in ambiente desktop.

La connettività invece risulta invariata, avremo sempre lo Snapdragon X55 5G Modem-RF System.

Con la tecnologia FastConnect 6900, un passo avanti rispetto alla versione 6800 che troviamo su Snapdragon 865, la velocità di trasferimento attraverso il Wi-Fi arriverà a 3.6Gbps, un record per quanto riguarda la connettività su smartphone.

Primi smartphone Snapdragon 865 Plus

Queste le parole di Alex Katouzian, senior vice presidente e direttore generale di Qualcomm :

" Mentre lavoriamo alla scalabilità del 5G, continuiamo a investire nelle nostre piattaforme mobili serie 8 di fascia superiore per migliorare sia in termini di prestazioni che di efficienza energetica. Basandoci sul successo di Snapdragon 865, il nuovo Snapdragon 865 Plus offrirà prestazioni avanzate per la prossima ondata di smartphone di fascia alta"

I primi dispositivi forniti dello Snapdragon 865 Plus arriveranno sul mercato nel corso del terzo trimestre di quest'anno, fra gli altri potrebbero esserci il nuovo Rog Phone 3 e il Lenovo Legion Gaming .