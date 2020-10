Lenovo Legion Gaming potrebbe implementare il nuovo Snapdragon 865 Plus

Lenovo è tornata con un nuovo smartphone dopo un lungo periodo sabbatico. Se le specifiche suggerite dai recenti leak si riveleranno corrette, il nuovo Lenovo della serie Legion sarà senz’altro un modello da tenere d’occhio.

Un misterioso modello Lenovo è trapelato dall’ account AnTuTu su Weibo, dove sono indicate alcune specifiche tecniche che lo riguardano. Per cominciare, il dispositivo ha ottenuto un punteggio complessivo di 6,48,871. Non capita spesso di vedere uno smartphone Lenovo, ed è ancora più raro individuarne uno di fascia alta. Questo fa pensare che si tratti del prossimo smartphone da gaming Legion

(Image credit: AnTuTu)

Il dispositivo sembra essere dotato del nuovo e non ancora annunciato chipset Qualcomm Snapdragon 865 Plus . Snapdragon 865 Plus dovrebbe essere la versione potenziata di Snapdragon 865 con un core principale da 3.09Ghz, tre core da 2.42Ghz e quattro da 1.8Ghz. Ad esso è abbinata una GPU Adreno 650. Lo smartphone ha ottenuto un punteggio di 1,87,401 per la CPU e di 2,46,980 per la GPU.

Vengono anche confermate le configurazioni di memoria RAM da 16GB e UFS 3.1 da 512GB. Se questo fosse vero, il dispositivo sarebbe il primo ad avere 16GB di RAM. Inoltre, l’azienda dovrebbe annunciare diverse configurazioni per questo modello. Lo smartphone avrà uno schermo con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento di 144Hz. Nei test MEM e UX, Legion ha ottenuto un punteggio, rispettivamente di 1,14,314 e 1,00,176.

Visto che lo smartphone avrà un chipset Snapdragon 865 Plus dovrebbe anche supportare la connettività 5G . Altre caratteristiche che ci aspettiamo sono: display OLED, ricarica rapida da 45W, fotocamera posteriore da 64MP e sensore per le impronte digitali integrato nel display.

La data di uscita dello smartphone non è stata ancora annunciata. Nel frattempo, Asus ha indicato la data di uscita del duo ROG Phone 2, che sarà presentato il 22 luglio in Cina.