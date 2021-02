Se aspettavate Overwatch 2 e Diablo 4 per il 2021, abbiamo cattive notizie

Overwatch 2 e Diablo 4 sono stati rimandati a oltre il 2021, come confermato da Activision Blizzard nella call sulle entrate dell'ultimo trimestre. L'editore di giochi ha comunque chiuso il trimestre in positivo grazie a Call of Duty.

I tanto attesi seguiti di Overwatch e Diablo sono stati annunciati ufficialmente in occasione del Blizzcon 2019. Vale la pena ricordare che il primo Overwatch è uscito nel 2016, mentre Diablo 3 ha visto il suo esordio su PC nel 2012.

I fan speravano che entrambi i sequel arrivassero nel 2021, in particolare chi è ancora deluso dall'annuncio di Diablo Immortal, avvenuto a novembre 2018, ancora prima di qualsiasi novità su Diablo 4.

Per correttezza, occorre ribadire che Blizzard non ha mai comunicato una data d'uscita ufficiale né per Diablo 4 né Overwatch 2. Inoltre, in occasione della suddetta call, non ha citato alcuna finestra temporale prevista per la loro pubblicazione. L'azienda ha tuttavia sottolineato che Overwatch 2 ha raggiunto un importante traguardo di produzione a dicembre, secondo un tweet pubblicato dall'analista del settore gaming @DomsPlaying, anche se non ci sono troppi dettagli sugli effettivi progressi del titolo.

Secondo l'analista del settore di Niko Partners Daniel Ahmad, però, Overwatch 2 potrebbe arrivare nel 2022:

Activision says Overwatch 2 and Diablo 4 will not launch this year. Sounds like Overwatch 2 will come in 2022.February 4, 2021

Sebbene non ci siano indicazioni sull'uscita di Diablo 4 in seno alla call, prevediamo comunque che Diablo Immortal arrivi quest'anno. Inoltre, la call ha sottolineato che un nuovo gioco della serie Call of Duty è previsto per la fine del 2021, come indicato da Ahmad in un altro tweet .

Blizzcon 2021: cosa ci aspetta?

C'è anche qualche notizia positiva: durante la call, Activision Blizzard ha indicato che il 2022 sarà caratterizzato da lanci importanti, come un nuovo titolo premium di Call of Duty, nonché nuovi contenuti rimasterizzati. Lo studio prevede di fare un annuncio verso la fine dell'anno. Secondo il tweet di Ahmad, potrebbe trattarsi di una versione remastered di Diablo 2.

La notizia potrebbe arrivare in occasione della versione online del Blizzcon 2021, che si terrà il 19 e il 20 febbraio, anche se suona un po' come un annuncio tardivo, dopo che il Blizzcon 2020 previsto per novembre è stato annullato a causa del coronavirus. Sappiamo che in questa occasione ne sapremo di più sia su Overwatch 2 che su Diablo 4, per cui ci aspettiamo un aggiornamento sostanzioso.

In ogni caso, dovremo attendere l'evento per sapere se gli annunci includeranno anche delle date di uscita.