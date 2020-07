Scordatevi un nuovo Silent Hill: Konami ora crea PC da gaming

Siete in trepidante attesa di vedere un nuovo capitolo di Silent Hill, Metal Gear o Castlevania? Non ci sperate troppo: Konami, una delle più popolari case di progettazione e sviluppo di videogiochi, sembra aver trovato un altro settore in cui concentrare le sue energie

La sua ultima mossa? I PC da gaming. I PC Areaspear della divisione Konami Amusements debutteranno a settembre in Giappone. Non sono ancora stati rilasciati dettagli sulla data di uscita a livello globale.

Le specifiche

L'azienda sta lavorando a tre diversi modelli:

Arespear C300 è un modello entry-level che costerà 184.000 yen (circa 1.500 euro). Avrà un processore i5-9400F, una GTX 1650, 8 GB di memoria DDR4-2666 e SSD da 512 GB.

Arespear C700 sarà l'opzione di alto livello, che costerà 338.800 yen (circa 2.750 euro). Avrà un processore i7-9700 con sistema di raffreddamento ad acqua, una RTX 2070 Super e 16 GB di memoria DDR4-2666. L'SSD M.2 PCIe sarà lo stesso del modello meno costoso, ma l'hard drive avrà una capacità di 1TB.

Con 22.000 yen in più (circa 180 euro) potrete scegliere l'opzione Arespear C700+. Si tratta di un PC con le stesse specifiche di C700, con la particolarità di avere un pannello laterale in acrilico e illuminazione RGB. Tutti i modelli, inoltre, hanno una scheda audio Asus Xonar AE.

In Europa probabilmente Konami è conosciuta solo per i videogiochi, ma in Giappone ha fatto un successo niente male grazie a giochi arcade e slot-machine. L'azienda conosce bene le preferenze del suo pubblico. Considerando anche il crescente interesse in Giappone nei confronti del PC gaming, senz'altro Konami ha fatto una scelta vincente decidendo di fare il suo ingresso nel mondo dell'hardware.

Via PCWatch