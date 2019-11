Samsung W20 5G è un Galaxy Fold migliorato con funzionalità 5G

Samsung W20 5G è stato presentato in Cina ed è il secondo smartphone pieghevole dell'azienda. Non è molto diverso dal Galaxy Fold ed è il primo foldable ad esser venduto globalmente.

Il Samsung W20 è stato presentato da China Telecom come uno smartphone pieghevole con funzionalità 5G. Molti si aspettavano un dispositivo completamente nuovo, ma è solo un piccolo upgrade del Galaxy Fold. Il cambiamento più grande arriva con la connettività 5G e il supporto alle implementazioni 5G non standard di China Telecom e China Unicorn.

Il lancio del Galaxy Fold è stato rovinato dai problemi di qualità del dispositivo, che è stato richiamato e riprogettato per aumentarne la resistenza. Il Samsung W20 5G fa un ulteriore passo avanti, con una cornice centrale più spessa e resistente, che ora arriva in una nuova finitura bianca.

The biggest difference in appearance between Galaxy Fold and W20 5G. pic.twitter.com/0sn0OmMXxnNovember 19, 2019